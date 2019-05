Eleanor sa narodila s netradičným znamienkom na tvári: Povedali mi, že som škaredá

Eleanor Hardie (19) sa narodila s materským znamienkom, ktoré jej zakrýva polovicu tváre, no tvrdí, že si ho neschováva ani vtedy, keď sa z nej na ulici vysmievajú.

Nazývali ju škaredou, dokonca počas dovolenky v Chorvátsku na ňu niekto zakričal „Čo to máš preboha na tvári?“

Fotogaléria 12 fotiek v galérii

Jej „znamienko“ je porucha ciev pod kožou, ktoré mu dávajú fialový odtieň a zvykne sa tvoriť hlavne na tvári, hrudi alebo chrbte. Už od detstva mali ľudia útočné poznámky na jej netradičný vzhľad, a tak sa ich naučila ignorovať. Neplánuje si svoj fľak zakrývať, pretože je naň hrdá.

„Rodičia ma učili prijať to, aká som a nenechať sa tým zaťažovať. Chodila som na laserové terapie už od detstva, no vtedy som to ešte nechápala. Keď som vyrástla, povedali mi, že je to na mne a pokračovať s terapiou je čisto moje rozhodnutie,“ vyjadrila sa Eleanor pre portál Metro.

Napriek liečeniu, ktoré podstúpila, sa necítila inak ako bežní ľudia. „Keď som bola na základnej škole, deti sa ma pýtali, čo to mám na tvári, no nerobilo mi to problémy. Zvykli sa len opýtať a potom to neriešili. Iba jedno dievča mi povedalo, že som škaredá. Vtedy som si začala uvedomovať, že s tým môžu mať ľudia problém,“ hovorí.

Problémy nemala ani na strednej, najmä kvôli tomu, že chodila do dievčenskej školy. Problémy nastali, keď išla von do mesta. Práve dospelí k nej boli ignorantskí a hrubí, deti si z nej nikdy srandu nerobili. Občas na ňu divne pozerali, no stačilo im len vysvetliť, čo na tvári má a pochopili to.

„Nie vždy sa dajú poznámky ignorovať. Raz som sedela vo vlaku a všimla som si dve dievčatá, ako ukazujú na mňa prstom a vymieňajú si hrozné poznámky," povedala. Naučila sa chápať, že ľudia niekedy dokážu byť krutí a necitliví. Ak sa necháte od nich osočovať, nie je to pre vás dobré.

Nie každý však zdieľa Eleanorine sebavedomie. „Je to normálne. Dosť ľudí sa rodí s nejakým znamienkom a aj vo svete nájdete ľudí, ktorí majú znamienko na tvári,“ hovorí. Chce, aby boli ľudia s podobnými inakosťami viac prezentovaní v médiách, aby neboli ostatní ľudia v šoku, keď ich uvidia na ulici.