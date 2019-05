Spisovateľka na Twitteri osočovala ženu, ktorá jedla v metre: Prišla o fanúšikov aj o vydavateľa

Nie veľmi úspešný víkend má za sebou americká spisovateľka jordánskeho pôvodu Natasha Tynes, ktorá prišla o časť svojich fanúšikov, tiež o vydavateľský dom, ktorý mal distribuovať jej chystanú knihu, a možno aj o samotnú knihu, ktorej uvedenie na trh sa jej vydavateľ rozhodol zatiaľ pozdržať.

Za všetko môže jeden jej nenávistný príspevok na Twitteri, v ktorom sa oborila na neznámu ženu za to, že vo washingtonskom metre konzumovala jedlo.

Spisovateľke z nejakého dôvodu prekážalo, že istá černoška, ktorá bola podľa uniformy vodičkou metra, sa v jednom z vozňov počas cesty "napchávala" jedlom. Na Twitteri zverejnila čo najviac detailov o tejto žene, aby ju jej zamestnávateľ mohol čo najspoľahlivejšie vypátrať a príkladne potrestať.

Proti jej príspevku sa však zdvihla mohutná vlna kritiky a mnohí ľudia sa pýtali, prečo chce spisovateľka pripraviť o prácu ženu, ktorá neurobila nič zlé, iba bola hladná.

Zakrátko sa navyše ozvala aj samotná dotknutá osoba, a vysvetlila, že sa viezla metrom na stanicu, odkiaľ neskôr riadila inú súpravu, a bolo to jediných 20 minút za deň, ktoré mala na to, aby sa najedla.

Spisovateľka vzápätí svoj post stiahla a krátko na to začal byť nedostupný aj celý jej profil, informuje agentúra The Associated Press (AP).