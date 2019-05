Práce na oprave železničného priecestia: Na akej trase bude výluka?

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) upozorňujú na výluku v úseku Starý Smokovec -Tatranská Polianka - Vyšné Hágy.

Ako TASR informoval hovorca ŽSR Michal Lukáč, dôvodom sú výlukové práce. Tie budú realizované v pondelok (13. 5.) od 7.30 do 13.25 h, v utorok (14. 5.) od 7.30 do 17.25 h a od stredy (15. 5.) do piatka (17. 5.) v čase od 7.30 do 13.25 h.

"V rámci výluky sa v uvedenom úseku vykoná oprava priecestia. Práce zahŕňajú odstránenie asfaltu a starej priecestnej konštrukcie, trhanie koľajového poľa, zriaďovanie podvalového podložia a montáž nového koľajového poľa a smerová a výšková úprava koľaje na traťovú rýchlosť. Ďalej pôjde o montáž priecestnej konštrukcie, zváranie koľajníc a asfaltovanie priľahlých úsekov cestnej komunikácie na priecestí. Práce vykonávajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami," priblížil Lukáč.

Cestná uzávera priecestia potrvá od utorka (14. 5.) do štvrtka (16. 5.) od 7.00 h do 21.00 h.

"Obchádzka povedie po komunikáciách, ktoré sú označené dočasným dopravným značením. Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca Železničná spoločnosť Slovensko," vysvetlil Lukáč.

ŽSR žiadajú cestujúcich o trpezlivosť a pochopenie v súvislosti s obmedzeniami v železničnej doprave, ku ktorým môže dochádzať v dôsledku výlukových prác a zároveň apelujú na zvýšenú pozornosť pri sledovaní vývesiek a hlásení staničného rozhlasu v železničných staniciach.