Japonci začali testovať najnovší vlak: Odpadnete, za aký čas by ste sa ním dostali z Bratislavy do Košíc

Neuveriteľná rýchlosť! V Japonsku začali v sobotu testovať najrýchlejší Shinkansen všetkých čias.

Nový typ ALFA-X je schopný dosiahnuť maximálnu rýchlosť až 400 km/h. Trasu z Bratislavy do Košíc by teda zvládol za hodinu. Na porovnanie: nášmu najrýchlejšiemu spojeniu, rýchliku IC, to trvá takmer päť hodín.

Japonsko nás neustále ohuruje svojou pokrokovou technikou. Inak to nie je ani pri najnovšej verzii superrýchleho vlaku Shinkansen ALFA-X, ktorý začali testovať. Jeho previerka potrvá tri roky a voziť cestujúcich by mal začať v roku 2030.

Priemerná rýchlosť vlakovej súpravy s doteraz najdlhším, až 22-metrovým futuristickým nosom a 10 vozňami bude 360 km/h, čo je o 10 km/h viac ako doterajší najrýchlejší vlak sveta - čínsky Fuxing. ALFA-X budú testovať medzi mestami Sendai a Aomori vzdialenými od seba 280 km, a to dvakrát do týždňa vždy v noci, keď je koľaj prázdna.

Najrýchlejším komerčným vlakom na svete je dnes šanghajský Maglev, ktorý využíva magnetickú levitáciu. Premáva na trati medzi Šanghajom a medzinárodným letiskom Pudong rýchlosťou 431 km/h a svoju krátku vzdialenosť približne 30 km prekoná za 7 minút a 20 sekúnd.