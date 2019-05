Štvorkolku smrti šoféroval opitý Dávid: Natália († 13) zomrela po náraze do stromu

Rodina prišla o vytúženú dcérku! Opitý Dávid (18) v piatok v noci jazdil na štvorkolke bez evidenčného čísla smerom do Jasenskej doliny vo Veľkej Fatre (okr. Martin).

Počas jazdy v lese z dosiaľ nezistených príčin narazil do stromu, pričom pri nehode zomrela Natália († 13) z obce Belá-Dulice (okr. Martin). Mladík nemá vodičský preukaz. Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Na základnej škole aj na obecnom úrade v Belej-Duliciach visí čierna zástava. „Je to obrovská tragédia. Bolo to vytúžené dieťa. Od malička mala zdravotné problémy. Má ešte staršiu sestru, ktorá je v Bratislave,“ hovorí o nebohej školáčke žena z obce. „Vraj pozerali v reštaurácii hokej a potom sa išli previezť do doliny na Lysec a tam sa to stalo. Jej mama je u nás učiteľka. Dnes sme mali oslavovať Deň matiek, ale pre túto nešťastnú udalosť sa to zrušilo,“ dodala suseda.

Vodič sa ešte nespamätal

Chlapec, ktorý nehodu spôsobil, nemá podľa žien z obce najlepšiu povesť. „Jazdil aj na motorke a je problémový,“ tvrdí jedna z nich. V piatok v noci mu policajti namerali 1,75 promile alkoholu v dychu. Dávid žije s rodičmi a so sestrami v neďalekej obci Turčianske Jaseno (okr. Martin).

„Ja neviem, čo sa tam stalo. Ešte sme o tom poriadne nehovorili. Stále spí. Mal otras mozgu a narazené rebrá. Štvorkolka je moja, zobral ju. Samozrejme, že nám je to ľúto,“ reagoval otec Dávida.

Na štvorkolke sa viezli aj dvaja chlapci vo veku 16 a 14 rokov. Obaja sa zranili. „Prípad prevzala vyšetrovateľka, ktorá začala trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia,“ povedala žilinská policajná hovorkyňa Jana Balogová.

Vlani takto zahynula Lenka

Obcou Belá-Dulice (okr. Martin) už otriasla jedna nehoda na štvorkolke. Vlani, posledný júnový deň, sa na lúke za obcou prevrátila štvorkolka a Lenka († 39) zraneniam podľahla. Lenka pracovala v miestnych potravinách. „Bolo veselé a pracovité dievča, je nám za ňou veľmi ľúto, a to nevravím len ako jej kolegyňa. Bola pre nás aj kamarátkou. Bola vždy ochotná pomôcť. Je to tragédia,“ povedala kolegyňa z potravín.