Andymu Krausovi velí tehotná priateľka Janka: Týchto vecí som sa musel vzdať!

Zobral na seba inú kožu! Herec a scenárista Andy Kraus (51) už dva roky tvorí pár s priateľkou Jankou (33), ktorá je v piatom mesiaci tehotenstva.

Dvojica si nedávno zadovážila nový prepychový byt v Bratislave, kam sa Andy presťahoval z luxusnej vily v rakúskom Prellenkirchene. To však nie je jediná zásadná zmena, ktorou prechádza život rozvedeného scenáristu. Novému Času prezradil, ktorej svojej srdcovky sa musí vzdať pre svoju lásku a ich očakávané dieťatko.

Andy Kraus si po rozvode začal užívať život plnými dúškami a podľa vlastných slov sa u neho prejavila kríza stredného veku či skôr druhá puberta. Päťdesiatku oslávil na legendárnej americkej Route 66, ktorú prebrázdil na dvoch kolesách. Relaxu na motorke sa nevedel nabažiť najmä preto, že okrem pocitu slobody si na nej, ako povedal, dokázal v ťažkom období dokonale prevetrať hlavu.

V tom čase mu totiž stroskotalo šestnásťročné manželstvo s Danielou, s ktorou má syna Borisa a dcéru Zoju. Za motorkárskou vášňou však priateľka Janka s dieťatkom pod srdcom urobila hrubú čiaru. „Predávam motorku, mám už aj kupca. Teraz budeme mať bábätko s Jankou, ktorej sa motorky veľmi nepáčia. Janka chce, aby si deti tatina užili, preto som sa takto rozhodol. Bojí sa o mňa, predsa len mať motorku je nebezpečné,“ prezradil Novému Času známy scenárista a budúci trojnásobný otec, ktorý ani v budúcnosti už neplánuje vlastniť dvojkolesového tátoša.

Jeho polovička totiž vetru vo vlasoch a škripotu kolies nie je veľmi naklonená. Dala to najavo už počas ich spoločnej dovolenky pri mori. Andy tak na výlety typu Route 66 môže už iba spomínať. „Minulý rok sme boli spolu s Jankou na motorke v Taliansku, ale takéto dlhšie cesty sme už neabsolvovali. Janka má pred motorkami rešpekt,“ dodal Kraus, ktorý si od základov zmenil rebríček hodnôt.

Párik sa na svoj nový život už dokonale pripravil. Scenárista, ktorý býval v rakúskej vile so siedmimi izbami, s keramickým bazénom so slanou vodou a so záhradným domčekom s posilňovňou, herňou a so saunou, kúpil štvorizbový byt v Bratislave. „Do domu v Rakúsku budeme chodiť cez víkendy a v lete,“ vysvetlil zamilovaný budúci tato.