Oprávnená zmena na brankárskom poste? V zápase s Kanadou bude chytať Patrik Rybár!

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Po náročnom dvojzápase s USA (4:1) a Fínskom (2:4) figurovali na nedeľňajšom popoludňajšom tréningu na ľade len siedmi hráči, ostatní sa pripravovali individuálne v posilňovni. Okrem brankárov Patrika Rybára a Denisa Godlu si korčule obuli obrancovia Michal Čajkovský a Patrik Koch a útočníci Róbert Lantoši, Dávid Bondra a Hudáček. "Myslím si, že nálada v tíme je dobrá. Zvládli sme jeden z dvoch ťažkých súbojov, sme za to vďační a veríme, že od toho sa odrazíme ďalej. Voľný deň padol vhod, človek potrebuje dobiť baterky, aby bol pripravený na ďalší zápas. Som rád, že tu môžem byť a užívam si každú chvíľku," povedal Lantoši.

Rybár prezradil, že v zápase s Kanadou sa postaví do bránky opäť on. "Nebola dohoda, že to bude takto. Rozhodlo sa o prvých dvoch zápasoch, aby sa videlo, ako to pôjde a teraz je na mne, aby som išiel hrať s Kanadou a uvidíme, ako to pôjde ďalej," povedal.

Dvadsaťpäťročný brankár si myslí, že duel proti druhému zámorskému súperovi bude náročnejší ako ten s USA (4:1). "Bude to ešte lepší súper, pretože budú zvyknutí na ľad a už sa trošku aklimatizovali. Bude to ťažšie, musíme sa na to dobre pripraviť a hrať našu hru," dodal.