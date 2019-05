Reprezentačný rekordér Graňák varuje naše mužstvo: Nesmieme si dovoliť lietať v oblakoch

Skúsený obranca Dominik Graňák (35) sa rád podelil so svojimi dojmami z úvodných dvoch vystúpení našich hokejistov na MS 2019.

V Graňákovom hodnotení triumfu nad Američanmi (4:1) a prehry s Fínmi (2:4) výrazne prevládajú pozitíva. "Veľmi sa mi to páčilo, naša hra bola výborná. Nerád by som sa staval do pozície kritika, ale na to ani nie je dôvod. Chalani sa výrazne priblížili k tomu najlepšiemu, čo môžu zo seba dostať. Obidva zápasy mali vysokú úroveň aj naším pričinením," uviedol Dominik Graňák pre SITA.

V súboji proti USA podľa neho Slováci hrali to, čo im tréneri naordinoval. "Upútalo ma, ako hráči takticky zvládli tento zápas. Nevidel som tam výraznejšiu individuálnu chybu, robili na ľade to, čo sa od nich vyžadovalo. Bol to koncentrovaný a bojovný výkon v každom striedaní a dobré veci sa dostavili. Navyše, Rybár chytal s veľkým prehľadom a pokojom. Po prípravných zápasoch nikto z nášho tímu nelietal v oblakoch, a to bolo len dobré," upozornil Graňák.

So 192 zápasmi slovenský reprezentačný rekordér videl príčinu tesnej prehry s Fínmi v kolektívnejšom prejave severanov. "Boli tímovejší, lepšie organizovaní, ale aj viac zvyknutí na seba v porovnaní s Američanmi. Tí prišli na šampionát s jedným prípravným zápasom v Nemecku, zatiaľ čo Fíni porazili v príprave s týmto tímom aj silných Rusov. Napriek tomu, ako sme s Fínmi prehrali, mohli sme aj zvíťaziť. Situácia, ktorá nastala pred tretím fínskym gólom (neodpískaný faul na slovenského hráča - pozn.), to sa v hokeji, žiaľ, stáva," podotkol Graňák.

Podľa strieborného medailistu z MS 2012 sú 3 body z dvoch zápasov dobrý čiastkový výsledok. "Tri body sú dobré, ale z herného pohľadu je to ešte lepšie. ´Chalani´ukázali fanúšikom a najmä sami sebe, že vedia hrať aj proti silným súperom. Samozrejme, je priskoro vynášať súdy alebo predpovede. My sme majstri sveta v týchto veciach. Po prípravných zápasoch mali ľudia milión pripomienok k výsledkom či zloženiu záverečnej nominácie. Prišiel však jeden vydarený zápas proti USA a po ňom už veľa ľudí videlo našich hráčov možno aj v semifinále. Sledoval som fanúšikov aj v iných krajinách, ako rôzne reagujú, ale my sme v tomto extrémni," myslí si Graňák.

Podľa obrancu, ktorý hral klubový hokej v Rusku, Švédsku, Česku, Švajčiarsku a na Slovensku, sú 3 body dobrý základ, ale ešte nič neznamenajú. Rovnako silnými súpermi ako Američania a Fíni budú aj nasledujúci dvaja - Kanaďania a Nemci. "Po ďalších dvoch zápasoch môžeme byť jednou nohou vo štvrťfinále," dodal Graňák.

Hoci už začal s prípravou na novú sezónu, podľa vlastných slov si na vlastné oči nenechá ujsť 15. mája štvrté vystúpenie Slovákov na MS 2019. "V stredu si prídem do Košíc pozrieť zápas s Nemcami," dodal skúsený obranca pre SITA.