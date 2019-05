Bugár priznal pokles prefencií Mosta-Híd, vie, čo je za tým: Toto strane obrovsky uškodilo!

Strane Most-Híd klesli preferencie, priznal v relácii televízie Markíza Na telo s Michalom Kovačičom predseda Mosta-Híd Béla Bugár.

Podľa neho strane „obrovsky“ uškodil aj zákon, ktorý by obmedzil spievanie zahraničných hymien na Slovensku. Tvrdí, že ako predseda strany rozmýšľa, ako stranu dostať do parlamentu. Podľa posledných prieskumov verejnej mienky je Most na hranici zvoliteľnosti do NR SR, v prieskume Focusu neprekročil ani päťpercentnú hranicu, získal 4,7 percenta.



Na otázku, či nie je cesta v spojení sa s konkurenčnou Stranou maďarskej komunity (SMK), Bugár odpovedal - „nedá sa“. Most-Híd sa podľa neho už o spoluprácu pokúsil pred komunálnymi voľbami aj voľbami do vyšších územných celkov. „Odmietli, povedali, že nepotrebujú. Je tam nenávisť,“ dodal Bugár. Je možné, že by odišiel v prospech Mosta-Híd, ale odmietol odísť len preto, aby pomohol spojeniu Mosta s SMK.



Podľa predsedníčky poslaneckého klubu Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti Veroniky Remišovej by bolo ideálne, aby záujmy národnostných menšín zastupovala celoštátna strana. Tvrdí, že záujmy menšín – maďarskej, rusínskej či rómskej, sú z väčšej časti rovnaké. Takisto si myslí, že je škoda, že sú na Slovensku tri – štyri maďarské strany, ktoré sa nevedia dohodnúť. Bugár súhlasí s tým, že by bolo ideálne, aby celoštátna strana zastupovala záujmy menšín, ale myslí si, že taká strana na Slovensku ešte dlho nebude.