SaS odmieta, že rokovala s ĽSNS: Na túto stranu má jasný názor

Opozičná strana SaS dôrazne odmieta akékoľvek rokovania s ĽSNS v súvislosti s odvolávaním ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka (nominant Smeru-SD).

"ĽSNS je strana, s ktorou SaS na rozdiel od Smeru-SD nespolupracuje a vylúčila ju aj z akejkoľvek povolebnej spolupráce," uviedol hovorca strany Róbert Buček.

Kotleba v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike povedal, že jeho strana rokovala so Smerom-SD o zastropovaní veku odchodu do dôchodku, so SaS o odvolávaní šéfa diplomacie Miroslava Lajčáka a s OĽaNO o obmedzení potratov. OĽaNO tvrdenie o rokovaniach odmietlo a žiada od Kotlebu ospravedlnenie.