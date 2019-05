Ministerstvo zdravotníctva plánuje rozsiahlu reformu: Zaniknú niektoré nemocnice?

Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) nepočíta s tým, že by v súvislosti s plánovanou reformou zdravotníctva, tzv. stratifikáciou slovenských nemocníc, došlo k tomu, že by niektoré nemocnice zanikli.

Povedala to v nedeľnej diskusnej relácii RTVS O päť minút dvanásť.

"Nutné minimum nemocníc je 32, respektíve 46. Vo vyhláške sme zadefinovali, koľko a v akom čase budeme potrebovať interných, chirurgických, ortopedických či gynekologických lôžok a podobne. V niektorých špecializáciách bude 32 nemocníc aj málo. Čiže nepočítame s tým, že by niektoré nemocnice zanikli alebo sa výrazne reprofilizovali. De facto sa status quo zachová," uviedla šéfka rezortu.

Reformu zdravotníctva, ktorá je plánovaná do roku 2030, víta aj člen Výboru Národnej rady SR pre zdravotníctvo Marek Krajčí (OĽaNO). "Čo sa týka akútnej dostupnosti do 30 minút, tak si myslím, že s tým každý pacient bude spokojný, keď bude mať do tohto času dostupnú nemocnicu, v ktorej sa o neho budú vedieť okamžite postarať," mieni. Zdôraznil však, že pri reforme zdravotníctva je mimoriadne dôležité zadefinovať aj čakacie lehoty na zdravotné výkony.

Kalavská v tejto súvislosti uviedla, že rovnako, ako chce reformou dosiahnuť zvýšenie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti nastavením presných kritérií či reštrukturalizáciu lôžkového fondu, ministerstvo zdravotníctva rieši práve aj otázku čakacích lehôt. "Máme rozsah výkonov, pri ktorých budeme sledovať počty a na základe plnenia týchto počtov sa zazmluvní alebo odzmluvní daný výkon. Na tieto výkony je pripravená vyhláška s maximálnou čakacou dobou," zdôraznila Kalavská s tým, že takýto krok rezort zdravotníctva urobil vôbec po prvý raz.

Ako dodala, v prípade, že sa táto lehota poruší, zdravotná poisťovňa bude musieť uzavrieť zmluvy aj s ďalšími zdravotníckymi zariadeniami.