Američania si napravili chuť po zápase so Slovákmi: Francúzom nastrieľali sedem gólov

Hokejisti USA zdolali reprezentáciu Francúzska jednoznačne 7:1 v nedeľňajšom zápase základnej A-skupiny na 83. majstrovstvách sveta na Slovensku (10. - 26. mája).

Mužstvo Jeffa Blashilla vstúpilo do zápasu aktívne s cieľom napraviť piatkové zaváhanie zo súboja so Slovenskom. Do vedenia sa dostalo už v piatej minúte, keď hosťujúceho Damiena Fleuryho vyhnal z trestnej lavice Alex DeBrincat. Hráč Chicaga Blackhawks odštartoval dvojminútový úsek, v ktorom Američania dosiahli tri góly. Do streleckej listiny sa zapísal 25-ročný Frank Vatrano a už svoj tretí gól na turnaji zaznamenal DeBrincat. V prostrednej tretine sa Francúzi mohli vrátiť do zápasu. V 24. min ale Charles Bertrand trafil iba spojnicu americkej bránky a o niekoľko sekúnd neskôr nepretlačil puk cez ľavý betón brankára Thatchera Demka. Domáci si v druhej tretine postili náskok ďalšími dvoma zlepenými gólmi, keď v rozpätí 116 sekúnd skórovali Colin White a Patrick Kane. V záverečnom dejstve zavŕšil poltucet amerických presných zásahov Chris Kreider, ktorý využil nedorozumenie hosťujúcich obrancov. V 47. min strelil čestný gól Francúzska Anthony Rech, no skóre zápasu uzavrel svojím druhým gólom v stretnutí Colin White. USA si pripísali do tabuľky "košickej" A-skupiny prvé tri body, na ktoré budú chcieť nadviazať v pondeľňajšom dueli proti doposiaľ stopercentnému Fínsku.

Majstrovstvá sveta 2019 v ľadovom hokeji - A-skupina (Košice) - nedeľa:

USA - Francúzsko 7:1 (3:0, 2:0, 2:1)

Góly: 5. DeBrincat (J. van Riemsdyk, P. Kane), 6. Vatrano (Eichel, Martinez), 7. DeBrincat, 34. White (Q. Hughes, Martinez), 36. P. Kane (Larkin, Fox), 41. Kreider (Larkin), 55. C. White (Vatrano) - 47. Rech (Claireaux, Bertrand)

Vylúčení: 3:3 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Björk (Švéd.), Sidorenko (Biel.) - Jensen (Dán.), Nikulainen (Fín.), 4960 divákov

USA: Demko - Suter, Martinez, Skjei, Hanifin, Q. Hughes, Fox, Wolanin - DeBrincat, Larkin, P. Kane - Gaudreau, Eichel, Kreider - J. van Riemsdyk, J. Hughes, Keller - D. Ryan, Glendening, C. White - Vatrano.

Francúzsko: Ylönen - Gallet, Hecquefeuille, Dame-Malka, Manavian, Chakiachvili, Thiry, Janil - S. Treille, Texier, Rech - Perret, Ritz, Bertrand - Bozon, Claireaux, D. Fleury - Leclerc, Berthon, Valier - Di Dio Balsamo.