Právo voliť majú aj väzni: Využíva ho ale len malé percento odsúdených

Doteraz bola volebná účasť väzňov na voľbách do Európskeho parlamentu (EP) veľmi nízka.

Odsúdení a obvinení, ktorí majú právo voliť v takomto type volieb, len vo veľmi malom počte využívali svoje právo. Napríklad v predchádzajúcich voľbách do EP, ktoré sa v SR uskutočnili koncom mája 2014, zaznamenali volebnú účasť len 2,06 percenta. Vtedy sa v 17 slovenských ústavoch a väzenskej nemocnici v Trenčíne nachádzalo dovedna 1451 obvinených a 8662 odsúdených. Z nich malo právo voliť 1378 obvinených a 7270 odsúdených. Vyplýva to zo štatistík, ktoré TASR poskytol Zbor väzenskej a justičnej stráže (ZVJS).

Pre porovnanie, účasť na druhom kole tohtoročných prezidentských volieb bola v porovnaní s predchádzajúcimi parlamentnými voľbami rekordne najnižšia od vzniku samostatného Slovenka, a to 13 percent.

"Právo voliť vo voľbách do EP má obvinený alebo odsúdený, ktorý je občanom Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie, má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a v deň konania volieb dovŕši 18 rokov a zároveň nemá prekážku práva voliť. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia. To znamená, že väzeň by mal také ochorenie, pre ktoré by bol v karanténe.

Voliť môže aj obvinený a odsúdený, ktorý má v deň volieb aspoň 18 rokov a je občan iného členského štátu EÚ, musí však mať povolený trvalý pobyt na území Slovenska," uviedla pre TASR riaditeľka odboru komunikácie Zboru väzenskej a justičnej stráže Katarína Nováková.

Podľa jej ďalších slov, právo voliť má tiež obvinený a odsúdený, ktorý je slovenským občanom, má aspoň 18 rokov a nemá trvalý pobyt ani na Slovensku a ani na území iného členského štátu. Voliť takýto občan môže, ak sa v deň konania volieb nachádza vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody v ústave na území Slovenskej republiky.

Nováková priblížila, že v súvislosti s voľbami do EP bol vydaný interný predpis o zabezpečení volebného práva obvineným vo výkone väzby a odsúdeným vo výkone trestu odňatia slobody. Ústavy zabezpečia, aby boli obvinení a odsúdení v dostatočnom časovom predstihu písomne informovaní o konaní volieb a poučení o spôsobe a práve voliť vo voľbách. "Nakoľko v ústavoch nie sú zriadené volebné okrsky, samotná voľba sa vykoná do prenosnej volebnej schránky, ktorú zabezpečí okrsková volebná komisia, ku ktorej ústav patrí. Pri výkone volebného práva obvinených a odsúdených sa prihliada i na bezpečnosť zúčastnených osôb," dodala Nováková.

Aktuálne sa v slovenských väzeniach nachádza 10.518 odsúdených a obvinených, z toho je vo výkone väzby 1499 obvinených a trest odňatia slobody vykonáva 9019 odsúdených. Z uvedeného počtu väzňov je 53 neplnoletých, teda osôb bez práva voliť v nadchádzajúcich voľbách do europarlamentu.