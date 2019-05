San Jose zvládlo prvý zápas finále konferencie: St. Louis nastrieľalo šesť gólov

Hokejisti San Jose Sharks zvíťazili nad hráčmi St. Louis Blues 6:3 v sobotňajšom stretnutí finále play-off Západnej konferencie NHL.

"Žraloci" vedú po triumfe v prvom dueli série 1:0 na zápasy. Nasledujúce meranie síl finále Západnej konferencie sa uskutoční v pondelok, opäť v San Jose.

Dvomi gólmi a asistenciou sa na triumfe Sharks podieľala dvojica útočníkov Timo Meier - Logan Couture. Dvadsaťdvaročný Švajčiar Meier bol hlavný hrdina "žralokov". Jeho presné zásahy prišli v druhej dvadsaťminútovke, keď San Jose odskočilo súperovi na rozdiel troch gólov a výrazne sa priblížilo k víťazstvu. "Bol ako býk. Keď korčuľuje a zapojí svoju silu, naozaj ťažko sa bráni. Máme šťastie, že s ním môžme hrať v jednom útoku. Myslím si, že bol naozaj dobrý. Dobrý s pukom na hokejke, silný na puku, je vidno, že je to výnimočný talent," vychválil svojho spoluhráča Couture pre tsn.ca. Okrem nich skórovali za Sharks aj Joe Pavelski a Kevin Labanc, zatiaľ čo Gustav Nyquist si pripísal dve asistencie. Brankár Martin Jones zneškodnil 28 striel Blues.

Pre Logana Coutura boli dnešné presné zásahy 10. a 11. v aktuálnej vyraďovacej časti. Už v sezóne 2015/2016 sa kanadskému útočníkovi podarilo streliť desať. Stal sa teda šiestym aktívnym hráčom, ktorý dal aspoň 10 gólov v minimálne dvoch play-off. "Je skvelé hrať s takými talentovanými hráčmi. V našom tíme je ich veľa, sú to skutočne neuveriteľní hokejisti," vrátil pochvalu Meier. Švajčiarsky krídelník spomenul aj cieľ kalifornského tímu v súčasnom play-off. "Hrať v tomto čase roka je zábava, užívam si to. Určite však hráme pre úspech. Stanleyho pohár je to, čo chceme dosiahnuť," dodal Timo Meier.

Úspešnými strelcami St. Louis boli Joel Edmundson, Ryan O'Reilly a Tyler Bozak. Gólman Jordan Binnington si pripísal iba 19 úspešných zákrokov, v zápase sa mu však dostalo iba malej pomoci od spoluhráčov. "Bolo tam jednoducho príliš veľa chýb. Hocikedy sa dostali do nejakej šance, využili ju. To bol najväčší rozdiel v dnešnom zápase," zhrnul obranca Edmundson. V podobnom duchu rozprával aj tréner Blues Craig Berube. "Urobili sme veľa zbytočných chýb, ktoré oni dokázali využiť. Boli sme príliš rozhádzaní a rozmiestnení ďaleko od puku, v play-off na musíte mať hráčov okolo neho. Potrebujete podporu na puku, tú sme dnes nemali," vysvetlil kouč "bluesmanov".

Play-off NHL - finále konferencií - sobota:

ZÁPADNÁ KONFERENCIA

San Jose - St. Louis 6:3 (2:1, 3:1, 1:1) - stav série 1:0

Góly: 4. Couture (Nyquist, Meier), 12. Pavelski (Burns, E. Karlsson), 28. Labanc (Thornton), 31. Meier (Couture), 38. Meier (Vlasic, Nyquist), 58. Couture (Pavelski, E. Kane) - 10. Edmundson (Schwartz, Tarasenko), 29. R. O'Reilly (Perron, Blais), 54. Bozak (Maroon, Dunn)