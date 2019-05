Herec Postránecký († 75) pred smrťou ešte stihol to, po čom veľmi túžil: Posledný splnený sen

Podarilo sa mu to! Český herec Václav Postránecký († 75) veľmi túžil zahrať si ešte v pokračovaní úspešného vinárskeho filmu Bobule.

Cestu za týmto snom mu skrížila zákerná rakovina pažeráka, ktorá ho obrala o veľa síl. Obľúbený umelec sa však nevzdal a aj napriek zdravotným ťažkostiam stihol potešiť tvorcov, fanúšikov a v neposlednom rade aj seba.

Václav Postránecký sa netajil tým, že ešte chcel hrať v treťom pokračovaní filmu Bobule. „Veľmi rád by som sa zúčastnil. Postaviť sa pred kameru síce nemôžem, ale vraj by postačil môj hlas. Veľmi rád ho natočím, keď mi to zdravie dovolí,“ priznal veľké želanie herec Blesku začiatkom apríla. Hoci to pre zákernú rakovinu dlho vyzeralo ako nesplniteľný sen, herec sa chorobe vzoprel zo všetkých síl. Rola vinára Michalicu patrila k jeho obľúbeným a napokon sa mu podarilo zhostiť sa jej aj tentoraz. „Aj keď mu bolo veľmi zle, tak to chcel urobiť, chcel povedať tých pár viet. Tak mu to jednoducho velilo srdce. Bol na seba hrdý a pyšný, že to s vypätím všetkých síl dokázal. A my samozrejme na neho,“ prezradil denníku Blesk Postráneckého syn Vilém. Obľúbený umelec pritom pri plnení tohto posledného profesionálneho sna musel poriadne zaťať zuby. V čase, keď Bobule nakrúcal, bol totiž v takom štádiu choroby, že mu robilo problém aj rozprávať. Stálo mu to však za to, aby urobil radosť sebe a nepochybne aj tvorcom a fanúšikom. „Producenta filmu a vinára Tomáša Vicana si otec zamiloval, rovnako aj režiséra Tomáša Bařinu. Boli sme všetci taká jedna veľká rodina,“ dodal hercov syn, ktorý bol spolu so sestrou Luciou a s mamou Helenou s Postráneckým v jeho posledných chvíľach života. Obľúbený umelec zomrel tak, ako si to vždy želal - doma, bez bolesti, obklopený svojimi najbližšími. Posledná rozlúčka sa bude konať 15. mája v Národnom divadle v Prahe, kde Postránecký pôsobil.