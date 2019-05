Danko na prehliadku v Moskve nikdy nezabudne: Čo odkázal Putinovi?

Rusko oslávilo 74. výročie víťazstva Sovietskeho zväzu nad nacistickým Nemeckom tradičnou vojenskou prehliadkou na moskovskom Červenom námestí.

Na oslavách sa zúčastnil aj šéf parlamentu Andrej Danko (44), ktorý prišiel na pozvanie predsedu ruskej Štátnej dumy Vjačeslava Volodina (55). Danko sa v Moskve stretol okrem neho aj s ruským prezidentom Vladimirom Putinom (66).

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Na veľkolepej prehliadke v centre Moskvy sa predviedlo vyše 13-tisíc vojakov a 130 kusov modernej kolesovej a pásovej vojenskej techniky. Danko bol jediným predsedom parlamentu z členských krajín Európskej únie, ktorý sa na oslavách zúčastnil. „Nepopierateľným faktom je, že nás oslobodil ruský národ spod krutého nacizmu, ktorý zapríčinil smrť miliónom ľudí. Rusi si každý rok oprávnene pompézne pripomínajú víťazstvo, po ktorom zavládol mier medzi národmi. Byť súčasťou osláv priamo na Červenom námestí je nezabudnuteľný zážitok,“ okomentoval svoje pocity šéf parlamentu na sociálnej sieti. Počas osláv stál na čestnej tribúne nad ruským prezidentom Vladimirom Putinom a počas jeho príchodu sa s ním zvítal a potriasol mu ruku. Šéf národniarov sa s jedným z najmocnejších mužov sveta stretol ešte aj neskôr na slávnostnom obede v Kremli. „Nakoniec ma prekvapili. Mohol som sa rozprávať s pánom prezidentom Putinom. Je to deň, na ktorý nezabudnem. Poďakoval som mu v mene Slovenskej republiky za oslobodenie a zaželal všetko dobré,“ opísal Danko svoje stretnutie s Putinom a dodal, že prvému mužovi Kremľa položartom povedal, že by mohol prísť na Slovensko, ak sa Rusi dostanú do finále majstrovstiev sveta v hokeji. V Moskve sa tiež stretol aj s ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom, ktorého pozval na letné oslavy SNP.