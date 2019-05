Veľké nešťastie v Stredozemnom mori: Prevrátil sa čln, 60 migrantov je mŕtvych

Približne 60 prevažne bangladéšskych migrantov zomrelo vo vodách Stredozemného mora po tom, ako sa pri Tunisku prevrátil malý čln, v ktorom sa viezli.

Informovala o tom v sobotu agentúra AFP. Tuniská organizácia Červeného kríža v sobotu s odvolaním sa na svedkov tragédie uviedla, že nešťastie sa stalo po tom, ako sa plavidlo vydalo na cestu zo severoafrickej Líbye do Talianska. Skupina približne 75 ľudí vyplávala na more z líbyjského prístavu Zuára vo štvrtok večer vo veľkej lodi. Migrantov neskôr presunuli na menšie plavidlo a to sa potopilo pri pobreží Tuniska.

"Migrantov premiestnili do menšieho nafukovacieho člna, ktorý bol preťažený a o desať minút neskôr sa potopil," povedal pre AFP predstaviteľ tuniského Červeného kríža. Tuniskí rybári zachránili 16 ľudí, ktorí strávili osem hodín v studenej vode, a previezli ich na pevninu pri tuniskom meste Zarzis.

Západné pobrežie Líbye je hlavným východiskovým bodom pre migrantov smerujúcich do Európy. Ich počet však poklesol, odkedy Taliansko i Európska únia zintenzívnili podporu líbyjskej pobrežnej stráže.