Tvrdé slová na adresu Meghaninho otca: Nikdy mu nedovoľte, aby sa dostal do života jej synčeka!

73-ročná Roslyn Markle obvinila otca vojvodkyne Meghan z nevery, užívania drog a zanedbávania starostlivosti.

Bývalá manželka Thomasa Markla sa bojí toho, že by sa Thomas mohol niekedy dostať do života novonarodeného synčeka Meghan a Harryho. "Thomasa by mali vylúčiť zo života malého Archieho," cituje jej slová zahraničný portál The Sun. Prezradila, že Thomas bol hrozný otec a o svoje deti sa vôbec nestaral.

Tiež priznala, že počas ich spoločného života ju dlhé roky podvádzal, až sa napokon rozviedli. Roslyn neverí tomu, že by sa Thomas niekedy dokázal zmeniť. Preto varuje Meghan a Harryho, aby ho nikdy nevpustili do života malého Archieho. Meghanin otec bol podľa jej slov násilný a nedovolil jej mať žiadne peniaze.

74-ročný Thomas to všetko ale popiera. "Nič z toho nie je pravda. Všetko je to klamstvo," zareagoval na tieto obvinenia.