Hviezdy zo Švédska totálne vyhasli: Česi zdolali obhajcov titulu

Českí hokejisti si vo svojom úvodnom zápase v bratislavskej B-skupine MS pripísali cenné tri body, keď v piatok triumfovali nad dvojnásobnými obhajcami titulu Švédmi 5:2.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Zverenci trénera Miloša Říhu strhli víťazstvo na svoju stranu v tretej tretine, ktorú vyhrali 3:0. V mimoriadne vyhrotenom šlágri sa ukázal byť kľúčovým gól Michaela Frolíka zo 41. minúty za stavu 2:2, ktorí uznali arbitri až po porade s videorozhodcom. Vydarený debut v reprezentačnom A-tíme zažil krídelník Washingtonu Jakub Vrána, ktorý strelil dva góly.

Česi odohrajú svoj druhý súboj na MS v nedeľu, keď nastúpia o 20.15 h proti Nórsku, Švédov po dni voľná čaká v nedeľu duel s Talianmi (15.15).B-skupina (Bratislava):Góly: 2. Vrána (Kubalík), 37. Kubalík (Kovář), 41. Frolík (Simon, Voráček), 56. Vrána (Hronek), 60. Kovář (Voráček) – 21. Hörnqvist (Nylander, E. Pettersson), 24. Lindblom (Gustafsson, Bratt). Rozhodovali: Gofman (Rus.), Iverson (Kan.) - Hancock (USA), Sormunen (Fín.), vylúčení: 7:7 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 8723 divákov.ČR: Bartošák - Hronek, Kolář, Rutta, Moravčík, Gudas, Sklenička, Musil – Voráček, Simon, Frolík – Jaškin, Chytil, Palát – Vrána, Kovář, Kubalík – Řepík, T. ZohornaŠvédsko: Lundqvist - Larsson, Ekman-Larsson, Gustafsson, Ekholm, M. Pettersson, Hägg – Hörnqvist, E. Pettersson, Nylander – Lindholm, A. Kempe, Lindblom – Bratt, Lander, Eriksson – Rasmussen, Krüger, M. KempeZverenci Miloša Říhu dokázali v 1. tretine dokonale eliminovať súpera a sami pritom nebezpečne hrozili, ďalšie veľké šance nevyužili Voráček či Palát. Švédi len pomaly nachádzali pevnú pôdu pod nohami, v 17. min. Gustafsson zbytočne hľadal pred bránkou spoluhráča. Do druhej tretiny však vybehli severania ako vymenení. Pridali v tvrdosti aj tvorivosti a v priebehu troch minút sa im podarilo otočiť skóre. Najprv vyrovnal Hörnqvist a vzápätí úspešne tečoval delovku Gustafssona v presilovke Lindblom - 1:2. Na ľade sa potom začalo iskriť, o šarvátku sa postarali Larsson s Jaškinom. Hralo sa v úžasnom tempe a vypredaný Zimný štadión Ondreja Nepelu, v ktorom mali prevahu českí fanúšikovia, sa hokejom bavil, často aj mexickými vlnami.Český tím podržal v ďalších chvíľach brankár Bartošák, ktorý ukázal svoje umenie pri strelách E. Petterssona, Lindbloma i Nylandera. Hráči v bielo-červených dresoch prečkali tlak a v 37. min. gólovo udreli,Švédi protestovali, že Simon spadol do bránkoviska a znemožnil pohyb brankárovi, tréner Grönborg si vypýtal coach's challenge, ale arbitri po porade s videorozhodcom gól uznal. Severania sa cítili byť ukrivdení a v ďalších minútach sa nevedeli dostať do tempa. Gólovú poistku mohol pridať Vrána, z tesnej blízkosti však trafil Lundqvista. V 56. min. ale zvládol reparát a z protiútoku zvýšil na 4:2 pre ČR. "Trom korunkám" už nepomohla ani záverečná power play bez brankára, naopak, Kovář spečatil na konečných 5:2.