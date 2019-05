Štart šampionátu vo veľkom štýle: Hokejová hymna v podaní Kandráča

Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2019 sa odštartoval v piatok vo veľkom štýle.

Šampionát síce začal zápasmi v Košiciach medzi Fínskom a Kanadou a v Bratislave zápasom Rusko - Nórsko, oficiálne tohtoročnú športovú udalosť číslo jeden na Slovensku odštartoval otvárací ceremoniál pred večerným zápasom v Košiciach medzi domácou reprezentáciou Slovenska a tímom USA.

Fanúšikovia vo vypredanej Steel aréne v Košiciach a státisíce divákov pri televíznych obrazovkách sledovali krátke divadlo pod taktovkou choreografa, tanečníka a režiséra Jána Ďurovčíka. Spolu so svojim tímom, hudobníkom Ondrejom Kandráčom a tiež za pomoci Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) pripravili ceremoniál, ktorý je poctou hokejovým legendám a samotnej krajine.

"Našim cieľom bolo elegantne a štýlovo predstaviť legendy, krásy a úspechy Slovenska. Nebol to ceremoniál, na aký sme zvyknutí napríklad z olympijských hier. To ale ani nebolo našim cieľom. Skôr poeticky a výtvarne sme chceli predstaviť fanúšikom a celému svetu naše legendy, najkrajšie miesta, ukázať kúsok histórie i prechod do modernej doby a predstaviť účastnícke krajiny začínajúceho sa šampionátu," priblížil režisér otváracieho ceremoniálu Ján Ďurovčík.

V úvode maskot majstrovstiev sveta, medveď Macejko, zhasol arénu a na ľade sa začala veľkolepá projekcia. Ľadová plocha sa zmenila na tečúcu vodu, ktorá zamrzla v okamihu, keď na ňu spadol hokejový puk. Video následne zobrazuje najväčšiu túžbu malého chlapca, a to stať sa hokejovým reprezentantom.Na chvíľu sa diváci premiestnili do histórie krajiny. V zápätí bolo Slovensko vykreslené ako moderná, dynamicky sa rozvíjajúca krajina.

Vyvrcholením otváracieho ceremoniálu bolo vystúpenie jedného z najznámejších slovenských hudobníkov Ondreja Kandráča, ktorý je tiež autorom "Macejkovej piesne". "Silno emotívny text Vlada Puchalu je poctou Slovensku, hokeju a všetkému čo nás charakterizuje. Jano Ďurovčík to opäť skvelo dotvoril - tanečne i obrazovo. Je mi cťou byť súčasťou tohto poďakovania všetkým hráčom i fanúšikom najobľúbenejšieho slovenského športu," povedal Ondrej Kandráč.

Hudobník vystúpil spolu s tanečníkmi na špeciálnom pódiu, ktoré vyrobili jeho tvorcovia z množstva pukov. "Hostia sa väčšinou na otváracích ceremoniáloch prihovárali ľuďom stojac na červenom koberci. Na Slovensku sme prvýkrát vytvorili pódium, ktoré je možné v krátkom čase nainštalovať i z ľadu odstrániť. Navyše je vytvorené z hokejových pukov, čo korešponduje s hokejom," dodal Ďurovčík.