Vodiči MHD v Bratislave si vydupali svoje, ale... Je štrajk skutočne zažehnaný?

Nesúhlasia s tým všetci! Aj keď sa médiami prehnala informácia, že v Dopravnom podniku Bratislava (DPB) sa končí štrajková pohotovosť, ktorá trvala od začiatku mája, nie je to celkom tak.

Nie všetci odborári z DPB totiž súhlasili s tým, čo im vedenie podniku a magistrát ponúkli. Aj keď nárast miezd sa dotkne všetkých zamestnancov, predseda najväčšieho odborového zväzu vodičov Autošofér v DP Jozef Hitka tvrdí, že iné odborové organizácie sa dohodli poza ich chrbát.

Aj keď sa zdá, že situácia v DPB je zažehnaná a bratislavskí vodiči si vybojovali to, čo chceli, opak je pravdou. Kým tri odborové organizácie - Odborová organizácia DPB, Elektrické dráhy, Technická infraštruktúra a ZO IOZ pri DPB a Odborová organizácia Bratislavský odborový zväz vodičov MHD sú so zvýšením platov spokojné, Jozef Hitka tvrdí, že ani nezbierali podpisy na štrajk.

Dokopy nedosahujú počet členov Autošoféra, ktorý má asi 870 až 900 členov. „Keďže my sme asi priveľké sústo, urobili rýchlo niečo s tými tromi odborovými organizáciami, aby im zalepili oči. Tým, čo súhlasili, išlo hlavne o to, aby mali plat a súhlasia so všetkým,“ vysvetlil predseda Autošoféra.

Podľa Hitku v štrajku nešlo len o zvýšenie platov, ale aj o to, aby zamestnanec nebol iba číslo a aby sa sťažnosti riešili v medziach zákona. „Trváme na požiadavkách, a keď splnené nebudú, tak pôjdeme do ostrého štrajku. Už sme začali zbierať podpisy a viacerí sa k nám už pridali,“ informoval Hitka.

Zamestnanci si prilepšia

Nové vedenie DPB od svojho nástupu vo februári tohto roku uskutočnilo opatrenia na ozdravenie spoločnosti, úspory nákladov a zlepšenie pracovných podmienok. Pripravuje aj návrh na stabilizáciu nedostatkových profesií. „Chýbajú nám zamestnanci pre nedostatkové kvalifikované profesie a vodiči,“ uviedol hovorca DPB Zenon Mikle.

Rozpočet na mzdy v roku 2019 pre DPB bude zvýšený o 3,2 mil. ­€. Najväčšie zvýšenie miezd sa bude týkať robotníckych profesií, ako sú napríklad špecializovaní technici, dispečeri či údržbári spojov. V ich prípade mzdy porastú o vyše 20 %. Vodiči MHD si prilepšia o 10 %. „S dohodou o náraste miezd súhlasili všetky tri odborové organizácie, ktoré sa zúčastňovali na kolektívnom vyjednávaní,“ uviedol hovorca hlavného mesta Peter Bubla. Podľa neho sa pripravuje návrh na zmenu rozpočtu mesta, ktorý umožní pozitívne zmeny v infraštruktúre MHD. Mesto chce investovať do nových vozidiel štyri milióny eur, opraviť trate a investovať aj do technického vybavenia za 6,6 milióna eur.

Dopravný podnik si myslí, že kríza nehrozí. „Podpísaním dodatku kolektívnej zmluvy a historicky najvyšším zvýšením miezd u nedostatkových profesií, ktoré je platné od 1. júla 2019, nevidíme dôvod na štrajk zamestnancov,“ uzavrel Mikle.

Čo zväz vodičov Autošofér v DP požaduje

férový prístup k zamestnancom

riešenie sťažností

riešenie mimoriadnych udalostí

riešenie problémov vodičov aj dielenských pracovníkov

Ako sa zvýšia platy