Tragédia počas dovolenky: Snúbenci si išli zaplávať, o pár hodín sa rodina dozvedela krutý ortieľ

Mal to byť špeciálny deň pre rodinu, ktorá chcela povedať posledné zbohom svojmu bratovi a rozprášiť jeho popol.

Namiesto toho sa to skončilo ďalšími zlomenými srdcami, keď v Kapskom meste utrpel zranenia ďalší člen rodiny, austrálsky šéfkuchár Gareth Flanagan. Ten si aj so svojou 21-ročnou snúbenicou Leishou Galluccio podľa News bol zaplávať v rieke. Zrazu sa však Gareth ponoril do veľmi plytkej vody a udrel si hlavu.

"Išli sme do rodinného domu v Kleinmonde, vyhodili sme batožinu a zamierili k rieke. Bol veľmi vzrušený z toho, že sa môže okúpať," povedala Leisha. Podľa nej plával a ponáral sa, no v priebehu niekoľkých sekúnd si všimla, že niečo nie je v poriadku.

"Vyskočil a zakričal o pomoc. Psy jeho tety k nemu hneď plávali a aj jeho otec hneď skočil do vody. Všetko, čo sme videli, bola krv, ktorá mu tiekla z hlavy. Mysleli sme si, že bude potrebovať len zašiť rany, no potom povedal, že si necíti nohy."

V nemocnici mu urobili vyšetrenia, kde zistili, že si zlomil krk a má poškodenú miechu. Rodine doktori povedali, že už nikdy nebude chodiť. Jeho najbližší sa teraz snažia urobiť všetko preto, aby mu zabezpečili liečbu a rehabilitácie.