Manželka Postráneckého († 75) prehovorila: Vedel, že ide domov umrieť

Slová, z ktorých mrazí! Herec Václav Postránecký († 75), ktorý trpel zákernou rakovinou, prežil posledné minúty života obklopený najbližšou rodinou. O týchto ťažkých a dojemných chvíľach prehovorila umelcova manželka Helena (72).

Václav Postránecký, ktorému sa stala osudnou rakovina pažeráka, bol pred dvoma týždňami prepustený z nemocnice domov. Podľa slov jeho manželky však už vtedy vedel, že ide domov zomrieť. „Chcel to a vedel to, rovnako ako my sme to chceli a vedeli, že už ho dlho mať nebudeme. Manžel sa však do poslednej chvíle správal neuveriteľne statočne, ako keby sa nič nedialo,“ povedala Blesku Helena Postránecká, ktorá bola manželovi po celý čas oporou a držala ho za ruku, aj keď z neho odchádzal život.

V tejto najťažšej chvíli boli pri hviezde komédie S tebou mě baví svět aj syn Vilém a dcéra Lucie. „Všetci, celá rodina, sme veľmi šťastní, že sa mu týmto splnilo jeho veľké a vôbec posledné prianie. Zomrel doma v pokoji a obklopený celou svojou rodinou, ktorú v živote staval nadovšetko,“ uzavrela vdova, ktorá dodala, že Vašek, ako ho s láskou volala, netrpel a odišiel v pokoji.