Fíni pomôžu Slovákom s oslavami: Budeme vám držať palce

Slovenskí hokejoví fanúšikovia v Košiciach sa v piatok schádzali na otvárací duel ich miláčikov na MS pred Steel arénou v dostatočnom predstihu. K výbornej nálade im pomáhali aj fínski priaznivci, ktorí oslavovali triumf nad Kanadou 3:1.

Počas prvého duelu Fínsko - Kanada sa Košicami prehnal dážď, ale na atmosfére pred zimným štadiónom to neubralo. "Síce sme zmokli, ale vôbec nám to nevadí. V meste sme stretli množstvo slovenských fanúšikov, spolu sme si zaspievali. Verím, že táto skvelá atmosféra bude aj na zápase, veľmi sa na to tešíme. Prišli sme až z Topoľčian, po zápase ideme domov. Takže čo iné si priať, ako víťazstvo?," zaželala si skupinka fanúšikov Slovenska, ktorá netrpezlivo čakala na úvodné buly zápasu Slovensko - USA.

Davy fanúšikov sa pred očakávaným duelom schádzali v dostatočnom predstihu, pretože dvojstupňové kontroly pred arénou si vyžadujú nejaký čas. Najskôr sa však čakalo na koniec prvého zápasu. Fíni v ňom uspeli a na ich nálade to bolo poznať.

Do spevu vyzývali aj čakajúcich Slovákov a tí sa nenechali zahanbiť. Fínsko - slovenská kooperácia zrejme bude mať pokračovanie aj po večernom stretnutí. "Budeme vám držať palce, aby sme to spoločne mohli osláviť v baroch. Zatiaľ sa nám tu veľmi páči, Slovensko je pekná krajina a je tu lacné pivo. Nám k zábave veľa netreba," smial sa fínsky fanúšik Joona. Zavalitý Fín ešte dodal: "Náš futbalový brankár Lukáš Hrádecký sa narodil na Slovensku, veľakrát nám pomohol, teraz budeme pomáhať my vám s oslavami."