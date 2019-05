Manželia Gáboríkovci sú svoji už dva roky: Prečo ešte nemáme dieťa

Povedali to otvorene! Prominentní manželia Ivana (32) a Marián (37) Gáboríkovci sa zosobášili pred dvoma rokmi a pár tvoria už osem rokov.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

V ich domácnosti sa však stále neozýva detský smiech či plač. Pre tanečnicu, ako aj úspešného hokejistu je to podľa informácií Nového Času veľmi citlivá téma. V otázke, kedy sa stanú rodičmi, však majú obaja jasno.

Gáboríkovci patria medzi najkrajšie páry slovenského šoubiznisu. Osudové áno si povedali pred dvoma rokmi v júli v luxusnom kaštieli v Tomášove neďaleko Bratislavy. Ich rodinka sa však zatiaľ ešte nerozrástla. „Pre Ivanu je téma o deťoch veľmi citlivá. Ona to berie tak, že život všetko zariadi sám. S manželom by sa však bábätku, samozrejme, veľmi potešili,“ prezradil už dávnejšie zdroj Nového Času z okolia Gáboríkovcov.

Keď prišli v piatok do Markízy ako hostia, moderátori Telerána Kveta Horváthová a Tomáš Juríček sa nepochybne aj z tohto dôvodu téme o deťoch vyhýbali ako čert svätenej vode.Prírastok do rodiny však ostal nevysloveným tabu. Následne však tanečnica a hokejista písomne reagovali na otázky divákov a tu narazila kosa na kameň.

Fanúšikov totiž najviac zaujímalo práve to, kedy sa Gáboríkovci stanú rodičmi. „Pánbožko vie,“ znela ich strohá odpoveď, a keď diváci neprestali dobiedzať, manželia dodali: „Keď bocian donesie.“ Hoci k písomnej odpovedi pripojili aj usmievajúci sa emotikon, isté je, že tieto otázky im príjemné rozhodne neboli. K tejto téme sa totiž buď nevyjadrujú, alebo ju komentujú veľmi neochotne. „Vždy hovorím, že by som chcela mať tri deti, lenže tým, že už nemám 19 rokov, neviem, či to ešte stihnem, lebo predsa len čas strašne rýchlo letí. Ešte by som chvíľu chcela počkať a uvidím, koľko. Budem veľmi rada aj za jedno, ak pánbožko dá,“ vyjadrila sa Ivana pred štyrmi rokmi pre jojkársku reláciu Topstar.