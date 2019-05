Ondrej Kandráč súčasťou hokejových MS: Zložil hymnu pre Slovákov

Majstrovstvá sveta mu prihrali kšeft! Hudobník Ondrej Kandráč (41) sa v posledných rokoch drží na výslní, keď sa mu ponuky na prácu len tak hrnú.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Nie je preto prekvapením, že veľkej pocty sa mu dostalo aj pri tohtoročnom domácom hokejovom šampionáte, ku ktorému Kandráč zložil hymnu s príznačným názvom Hokejová.

Kandráč sa do povedomia fanúšikov dostal nielen vďaka svojmu hudobnému majstrovstvu, ale aj pre obľúbenú reláciu Všetko čo mám rád. Možno práve jeho vzrastajúca popularita mu zabezpečila lukratívnu ponuku, keď ho oslovili s tvorbou hokejovej hymny na prebiehajúce majstrovstvá sveta na Slovensku.

„Keď sa ujme a ľudia si ju budú spievať, bude to pre nás najväčšia pocta,“ prezradil Novému Času muzikant, ktorý tvrdí, že melódia pasuje práve k obľúbenej hre divákov pod Tatrami.Som presvedčený, že čím viac sa nám pošťastí, tým viac sa nám pesnička dostane pod kožu,” dodal Ondrej. Jeho dielom ozdobili aj otvárací ceremoniál MS, ktorý mal pod palcom režisér Ján Ďurovčík.

„Ani si neviem predstaviť, čo iné by na hokeji malo zaznieť a charakterizovať Slovákov, našu kultúru a všetko, čo nás formuje,“ povedal Kandráč. Hudobník si hokejové šialenstvo plánuje poriadne užiť a nezabúda pri tom ani na svojich najbližších. „Na zápasy pôjdeme s celou rodinou, veľmi sa na to teším. Najviac asi môj syn, je veľký fanúšik, preňho je to obrovský zážitok. Je to sviatok aj pre našu rodinu,“ uzavrel Kandráč.