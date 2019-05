Opitý Stanke spôsobil nehodu, nafúkal 0,75 promile: Šokujúca reakcia po odobraní vodičáka

Žiadna ľútosť?! Herec Richard Stanke (52) sa dostal do sporu s mužmi zákona, keď si v pondelok ráno opitý sadol za volant svojho auta, s ktorým spôsobil dopravnú nehodu.

Priamo na mieste nafúkal 0,75 promile alkoholu. Policajti mu teda ihneď zhabali vodičský preukaz a celý prípad je v štádiu vyšetrovania. Napriek všetkému sa však zdá, že hercovo svedomie je čisté a fakt, že šoféroval opitý, mu vrásky na čele nerobí a neprekáža mu zrejme ani to, že sa pravidelne a hrdo stavia k mikrofónu pred davy na námestiach. Stankeho meno sa totiž vždy spájalo s bojom za spravodlivosť a nemal problém ani s tým, aby pred celým národom kázal o slušnom Slovensku a jeho zákonoch.

Stanke mal u nás vždy dobrú povesť, ktorá ho stavala nielen do pozície bojovníka, ktorý sa v posledných mesiacoch bil za lepšie Slovensko. Svoje ideály pritom kázal na námestiach a hovoril o slušnosti, spravodlivosti a dodržiavaní zákonov. Počas veľkého protikorupčného pochodu v apríli 2017 hlásal: „Pokiaľ chceme žiť v normálnej krajine, tak kým politici nemajú pocit, že by sa mali správať slušne, ľudia im musia dať jasne najavo, že s tým nesúhlasíme, a že nie sme ovce, aby si s nami robili, čo chcú." Ani jeho vznešené myšlienky ho však neodradili od toho, aby ich odsunul nabok práve vtedy, keď sa mu to najviac hodilo.

Ako totiž Nový Čas včera informoval, herec spôsobil dopravnú nehodu, pri ktorej zasahovala aj policajná hliadka. „Podľa doterajších informácií viedol vodič osobné vozidlo, pričom pri prejazde kruhovým objazdom sa pravdepodobne dostatočne nevenoval vedeniu vozidla, v dôsledku čoho ľavým predným kolesom narazil do vyvýšeného obrubníka deliaceho ostrovčeka,“ potvrdila nám bratislavská krajská policajná hovorkyňa Veronika Slamková.

Aby toho nebolo málo, muži zákona si posvietili na prominentného šoféra aj dregerom, do ktorého nafúkal až 0,75 promile alkoholu. Za kolosálny prešľap mu ihneď odobrali vodičský preukaz. A aká bola Stankeho reakcia? „No a čo s tým?“ znela hercova odpoveď, keď sme sa ho pýtali na dôvod nerozvážneho kroku. A rovnako arogantne a podráždene reagoval aj pri ďalších otázkach. „Žiadne vyjadrenie k tomu nebude. Naozaj to s vami nebudem riešiť,“ dodal Richard. Nový Čas herca oslovil aj nasledujúci deň, svoje konanie však opäť nevysvetlil.

Umelca zrejme začalo svedomie ťažiť až po 24 hodinách. Po opakovaných otázkach na jeho jazdu pod vplyvom alkoholu a uvedomením si, že jeho neuvážený čin mohol mať hrozné následky, sa predsa len rozhodol ozvať a vysvetliť celú situáciu. Jeho prvotná arogantná reakcia však zarazila sociologičku Zuzanu Kusú. ,,Z jeho strany by sa žiadalo nejaké pokánie alebo prejav zahanbenia. Podkopáva to jeho dôveryhodnosť." A presne tak sa rozhodol Richard po dlhých hodinách reagovať.

,,V sobotu večer som bol na oslave a okolo jednej v noci som mal posledné víno, keďže tvrdý alkohol vôbec nepijem. V nedeľu o 8. ráno som šoféroval, myslel som si, že už po 6 hodinách môžem. Na kruhovom objazde som vošiel na obrubník, a keďže som si poškodil koleso, nemohol som pokračovať v jazde a zavolal som odťahovú službu. Po nej sa tam objavili aj policajti. S vedomím, že som pred jazdou nepil, som bez problémov absolvoval dychovú skúšku. To, že bola pozitívna, ma prekvapilo a ospravedlňujem sa za to. Doteraz som nikdy takýto problém nemal a nikdy by som s vedomím, že som pred jazdou pil alkohol, nesadol za volant.“ Škoda, ktorú Stanke svojím nerozvážnym konaním spôsobil, bola vyčíslená na 6 000 eur.

Alkohol zostane aj po hodinách

„Závisí to od viacerých okolností, či človek jedol, ako je zvyknutý konzumovať alkohol. U niektorých sa odbúrava rýchlejšie, u niektorých pomalšie,“ uviedol riaditeľ centra pre liečbu drogových závislostí v Bratislave Ľubomír Okruhlica. Vo všeobecnosti sa používa vzorec, podľa ktorého poklesne hladina alkoholu v krvi o 0,2 promile za hodinu. Podľa tohto vzorca teda u Stankeho za 6 hodín mala hladina alkoholu poklesnúť o 1,2 promile. Čo by po pripočítaní jeho nameraných 0,75 promile znamenalo, že v čase, keď skončil s konzumáciou alkoholu, mohol mať 1,95 promile.

Mal by sa kajať

Zuzana Kusá, sociologička

- To, že sa k celej veci postavil laxne, podkopáva jeho dôveryhodnosť. A ešte k tomu keď už sa jeho meno a tvár spájajú s túžbou po nejakom obrate v spoločnosti, ten človek by si mal dávať pozor na to, aby nejako nekompromitoval ten ideál. Lebo nejde len oňho, ale aj o ten ideál, s ktorým sa spájal. Z jeho strany by sa žiadalo nejaké pokánie alebo prejav zahanbenia. Veď je herec a možno by to aj vedel zahrať, keby chcel. Ani tú rolu pokánia, ktorá je kultúrne náležitá, nebol ochotný zahrať.

