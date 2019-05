Staňov špeciálny pokrm patrí k vychytávkam: Vyzerá ako puk, no dá sa jesť

Hokejové privítanie! Navyše chutí vynikajúco. Vyzerá ako puk, no dá sa jesť.

Na košickej železničnej stanici patrí medzi rýchle a zdravé občerstvenie, pričom nosí meno majstrovský burger. Vybral ho majster sveta Rastislav Staňa (39). Jeho špeciálny pokrm patrí k vychytávkam.

Košická brankárska legenda sa pritom skvelým kuchárom necíti. „Ja som skôr kuchárom, ktorý varí, aby prežil...“ zasmial sa Rasťo Staňa, ktorý v 18 rokoch odišiel do sveta.

„Za morom som chvíľu chodil s Američankou, ale vieme, ako sa tam stravuje. Skôr sú naučení chodiť do reštaurácií ako variť doma. Ja si viem pochutnať na dobrom jedle,“ prezradil gurmán, ktorý si potrpí na domácu stravu od manželky Janky.

Aký je jeho majstrovský burger? „Najviac sa mi páčil zámer s čiernou žemľou, lebo je to originálne. Pasuje to ku mne ako puk. A pridaná je i porcia mäsa, lebo keď som hrával, jedol som veľa.“ K svojmu burgeru si vie predstaviť posilnenie v podobe pivka, aby bola dobrá nálada. „Čím je burger väčší, tým je lepší! Okrem bazalky je dôležitou prísadou aj čedar, lebo ja obľubujem syry,“ dodal Rasťo Staňa so svojím majstrovským burgerom