Britská automobilka sa topí v dlhoch: Kúpi Jaguar francúzsky Peugeot?

Francúzsky koncern PSA chce kúpiť automobilku Jaguar Land Rover.

Píšu to britské médiá, pričom sa odvolávajú na uniknutý interný dokument, kde sa uvádzajú výhody predaja Jaguara. Hlavným benefitom má byť šetrenie nákladov. Informácie prichádzajú v čase, keď má najväčšia britská automobilka veľké finančné problémy. Nový Čas zisťoval, ako by sa veľká fúzia mohla dotknúť slovenských fabrík. Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Najväčšieho britského výrobcu automobilov Jaguar Land Rover by mohli predať francúzskej automobilovej skupine PSA. Aktuálne pod francúzsky koncern spadajú značky Peugeot, Citroën, DS, Opel a Vaux- hall. Kuloárne informácie o ďalšej plánovanej akvizícii PSA potvrdzuje aj uniknutý materiál, v ktorom sa uvádzajú výhody predaja spoločnosti PSA. Otvoriť galériu Najpopulárnejším výrobkom v Jaguari je Land Rover Discovery. Zdroj: anc

Dokument o integrácii po predaji načrtáva výhody dvoch spoločností, ktoré sa spojili, a skúmajú detaily úspor. O internom dokumente píšu britské noviny Daily Mail. Indické konzorcium, ktoré Jaguar Land Rover vlastní, zatiaľ tieto informácie dementuje. „My nebudeme komentovať me- diálne špekulácie. Môžeme však potvrdiť, že tieto fámy sa nezakladajú na pravde,“ uviedol hovorca Tata Motors.

Panika v Británii

Zvesti o predaji britskej automobilky prichádzajú v čase, keď koncern zápasí s veľkými stratami, v období od októbra do decembra minulého roka narástli o neuveriteľných 3,4 miliardy libier. Jaguar v posledných mesiacoch prepúšťa zamestnancov a znižuje aj výrobu vo viacerých svojich závodoch. Otvoriť galériu V Peugeote tvorí najviac vyrobených kusov Citroën C3. Zdroj: anc

V januári spoločnosť oznámila, že po tom, ako minulý rok prepustili 1 500 pracovníkov, ich tento rok bude nasledovať ďalších 4 500. A to najmä vo Veľkej Británii. Špekulácie o dohode s PSA preto vyvolali obavy z ďalšieho zníženia výroby v Spojenom kráľovstve, čo by bolo veľkou ranou pre tamojší automobilový priemysel.

PSA zvažuje kúpu

Naopak, francúzska spoločnosť PSA, ktorá v roku 2017 kúpila automobilky Opel a Vauxhall od General Motors, je otvorená ďalšiemu rozširovaniu svojho portfólia. „Ak príde príležitosť ako Opel, zvážime to,“ povedal šéf mediálneho tímu PSA Pierre-Olivier Salmon. „V zásade sme otvorení príležitostiam, ktoré by mohli vytvoriť dlhodobú hodnotu pre PSA Group a jej akcionárov,“ doplnil hovorca francúzskeho koncernu Alain Le Gouguec.

Len nedávno pritom v Nitre s veľkou pompou otváral fabriku práve Jaguar, ktorý na Slovensku vytvoril stovky pracovných miest. Závody sa nachádzajú len niekoľko desiatok kilometrov od seba. Čo hovoria na prípadnú fúziu slovenskí zástupcovia firiem, sme sa do uzávierky nedozvedeli.

Prídeme o pracovné miesta?

Martin Vlachynský, analytik INESS

- Sú to dva rozličné segmenty. Peugeot, to sú skôr tie ľudové lacné autá, Jaguar Land Rover, to sú autá z toho väčšieho spektra. Zmena by bola v tom, že dnes máme tie vajíčka vo viacerých košíkoch. Stále by to boli dve samostatné rozdielne automobilky. Volkswagen si mení svojich zamestnancov s Maďarskom a podobne. Máme príklady, keď Renault a Nissan sú ako keby pod jednou strechou a tu si navzájom zdieľajú motory. Pri Jaguar Land Rover a Peugeot Citroën by to bolo asi ťažšie. Tam to portfólio tých dielov a toho, čo si môžu zdieľať, je o čosi menšie. Určite by hľadali nejaké synergie, ale nemyslím si, že v najbližších rokoch by sme sa mali baviť o tom, že tie fabriky sa spoja. Záleží na tom, akú konkrétnu podobu by mala fúzia a či predajú všetko. Nemyslím si, že z krátkodobého hľadiska by to ohrozilo pracovné pozície v rámci Slovenska.

JPSA PEUGEOT CITROËN

Začiatok výroby: 2006

Plánovaný počet zamestnancov: 4 500

Počet vyrobených áut ročne: 335 000

Modely: Citroën C3 Picasso, Peugeot 208

JAGUAR LAND ROVER

Začiatok výroby: 2018

Plánovaný počet zamestnancov: 6 000

Počet vyrobených áut ročne: 300 000

Modely: Land Rover Discovery, Defender