Účasť tehotnej Štefečekovej v Minsku je otázna: Zostať tam v nemocnici nie je lákavá predstava

Skvelé správy! Slovenská reprezentantka v športovej streľbe Zuzana Rehák Štefečeková (35) bude dvojnásobnou mamou. Prezradila to na piatkovej štafete s Ohňom mieru II. európskych hier, ktoré sa v bieloruskom Minsku uskutočnia od 21. do 30. júna.

Účasť Štefečekovej v Minsku je však otázna, olympiádu v Tokiu by stihnúť chcela. „Minsk je pre mňa 50 na 50. Tehotenstvo je ako-tak v poriadku, ale predsa je to Bielorusko. Je to ďaleko. V tomto požehnanom stave sa môže kedykoľvek niečo zomlieť. Zostať niekde v Bielorusku v nemocnici nie je pre mňa lákavá predstava. Riskovať nemienim. Olympiádu by som absolvovala rada, ale je to v božích rukách,“ uzavrela s úsmevom.