Bojnický zámok namiesto strašidiel láka na lásku: Toto ste o grófovi Pálffym netušili!

Do romantického príbehu láskou inšpirovanej prestavby Bojnického zámku vstupujú návštevníci Slovenského národného múzea (SNM) - Múzea Bojnice prostredníctvom podujatia Festival zámockých príbehov.

Osud grófa Jána Františka Pálffyho, jeho vízie i nešťastnú lásku môžu spoznať na zámku do 12. mája a potom od 16. do 19. mája.

"Romantický sen je prvý ročník Festivalu zámockých príbehov. Tento festival nadväzuje na 25 rokov Medzinárodného festivalu duchov a strašidiel, a predsa len je v niečom iný. Pokiaľ sme sa doteraz v minulosti báli, strašili sme a robili ľuďom zimomriavky skôr strašidelného charakteru, teraz sa im snažíme predstaviť Bojnický zámok ako najromantickejšie miesto na Slovensku," načrtla Petra Gordíková zo SNM - Múzea Bojnice.

Prvý ročník podujatia sa podľa nej snaží predstaviť Bojnický zámok ako romantické miesto, takže je o prestavbe pôvodného hradu na nádherný romantický zámok. "Gróf Pálffy sa inšpiroval láskou, takže tento romantický príbeh je prepojený aj v príbehu Romantický sen. Je to teda nielen o architektúre, ale aj o príbehu lásky, o tom, ako gróf Pálffy našiel svoju vyvolenú ženu, aj o tom, ako sa ich láska nenaplnila," priblížila.

Gróf Pálffy sa pri prestavbe zámku inšpiroval predovšetkým francúzskymi hradmi a zámkami, a to preto, lebo hrad prestavoval pre mladú francúzsku kontesu. Chcel jej vo vtedajšom Uhorsku vytvoriť nádherné miesto, ktoré by jej pripomínalo domov. "Láska grófa Pálffyho k francúzskej kontese je istým spôsobom prítomná na zámku dodnes. Gróf vo chvíli, keď už vedel, že kontesa do Bojníc nepríde, si nechal ako pamiatku priniesť z Francúzska brečtan, ktorý je vysadený vo francúzskom parku. Pálffy sa nakoniec nikdy neoženil a na znak svojho žiaľu nechal na jednej z veží zámku osadiť tŕňovú korunu, ktorá má pripomínať jeho utrpenie," dodala Gordíková.

"V Pálffyho živote sú dve roviny. Jedna hovorí o ňom ako o tragickej postave, keďže vyrastal v rozvrátenej rodine a potom zanevrel na ľudí. Druhá, romantická, hovorí o tom, že chcel zo zrúcaniny postaviť niečo veľkolepé, čo sa mu aj podarilo," dodal režisér podujatia Michal Récky.