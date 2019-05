Obchod pre moletky pobúril ľudí na internete: Môžu takto propagovať spodnú bielizeň?

Tak toto je vrchol neúcty! Moletky bojkotujú predajcu, ktorý spodnú bielizeň propaguje nevhodným spôsobom.

On-line predajca dámskeho oblečenia veľkosti plus-size čelí na internete ostrej kritike klientok. Tie ho obviňujú z posmievania sa svojej zákazníckej základne.

To, čo predávajú, je totiž v rozpore s tým, ako to propagujú. Obchod Plus size baby, ktorého tovar je určený výhradne moletkám, propaguje sexi nohavičky na ultra štíhlych modelkách.

Na neúctu predajcu upozornila na Facebooku Kristin Russell z Nebrasky po tom, čo ju fotografie hlboko urazili, píše foxnews.com. "Chcete si vďaka nám robiť biznis, ale nechcete skutočne reprezentovať naše telá. To je úbohé a trápne," napísala na sociálnej sieti.