Slovenskí hokejisti nastúpia na úvodný duel svetového šampionátu v Košiciach proti USA. Stretnutie vám od 20.15 hod prinesieme ONLINE.

Slováci postavia do bránky Patrika Rybára. Na predpoludňajšom rozkorčuľovaní to povedal tréner brankárov Ján Lašák. V prospech dvadsaťpäťročného Rybára rozhodli skúsenosti so zámorským hokejom, keďže v tejto sezóne pôsobil na farme Detroitu Red Wings v AHL Grand Rapids Griffins. Trénerom bude chýbať útočník Libor Hudáček, ktorý je antibiotikách.