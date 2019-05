Juraj Šoko Tabaček o svojej raketovej kariére v televízii: Už ma začína byť veľa!

Jeho hviezda stúpa raketovou rýchlosťou! Dohodnúť si stretnutie s Jurajom Šokom Tabačkom (40) je náročné.

V poslednom čase je na roztrhanie. Z neznámeho umelca sa za posledné dva roky stala jedna z najobsadzovanejších tvárí televíznych šou. So slávou prichádzajú aj peniaze. A v prípade Šoka ide v čase, keď mu bežia všetky projekty naraz, o balík šplhajúci sa k 10 000 eur za mesiac! Ako si to užíva?

Ste stálicou obľúbenej Hornej Dolnej, moderujete šou s Pravdou von, hviezdite aj v Inkognite či ako kapitán v Milujem Slovensko. Okrem toho ste súčasťou divadelno-improvizačnej skupiny Tri Tvorivé Tvory (3T) atď... Ktorý z projektov je vašou srdcovkou?

Určite je to 3T, pretože to je gro všetkého, čo robím aj inde. Improvizáciu z 3T využívam aj v Inkognite a dokonca aj v Hornej Dolnej, kde na to dostávame priestor. My traja chlpáči sme postavy, ktoré textom nejako významne seriál nezahltia a ceníme si, že nám režiséri dávajú priestor na prínos niečoho vlastného. Horná Dolná je mojou ďalšou srdcovkou, pretože výroba je úžasná. Točí sa v prírode, s úžasnými kolegami. To mi zaberie značnú časť mesiaca. Moderovanie S pravdou von je zasa veľká výzva. Nech to znie akokoľvek divne, za peniaze sa učím moderovať, lebo som to nikdy predtým nerobil. Okrem toho ešte stále robím stand-upy a iné akcie... Nemôžem sa sťažovať, že by som mal veľa voľného času.

Nebojíte sa, že je vás už na obrazovke veľa?

Myslím si, že som ešte stále vo fáze naberania skúseností, ale súhlasím s tým, že už ma začína byť veľa. Musím k ďalším ponukám, teda ak budú, pristupovať s triezvym rozumom a uvedomiť si, čo sa s čím kryje, aby som v jeden deň nebol na dvoch TV kanáloch zároveň. Snažím sa do toho vniesť nejaký systém, žiaľ, zatiaľ sa mi to ešte nepodarilo. Je to ťažké ukočírovať a aj keď sa pýtam skúsenejších kolegov, ako to riešia, majú rozdielne názory. Jedni tvrdia, že si mám dať pozor, aby som sa príliš „nepreflákol“ a ďalší, že keď je vlna, tak treba surfovať, v preklade - keď dávajú, ber. Ale asi treba medzi oboma názormi nájsť rovnováhu.