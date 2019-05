Bieber je s modelkou ženatý len 9 mesiacov: Slová švagrinej o ich manželstve vôbec neznejú dobre

Spevák Justin Bieber s manželkou Hailey vraj stále nemajú jasno, kedy usporiadajú pre rodinu a priateľov svadobnú oslavu.

Haileyina sestra Alaia prezradila, že jej mladšia sestra zažíva s manželom neustále zmeny ako na horskej dráhe. Nikto z rodiny tak netuší, čo a kedy sa bude diať. Ale všetci sú zároveň v pozore. ,,Uvidíme. Kto vie, čo vlastne plánujú. Sú stále hore a dole, takže ja tam jednoducho budem v určitú chvíľu stáť v šatách... Zatiaľ ale nevieme!" tvrdí dvadsaťšesťročná Alaia.



Svojho švagra Justina, ktorý si vzal jej sestru Hailey vlani v septembri, hodnotí pozitívne kvôli jeho úprimnosti. "Oceňujem na ňom to, že je vždy sám sebou, je naozajstný, to by som asi tak povedala, že mám na ňom najradšej," dodala sestra jeho manželky v rozhovore pre Us Weekly.