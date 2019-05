Manželia venovali 20 rokov výsadbe lesa: Pozrite si dychberúcu fotku miesta PRED a PO

Brazílsky pár strávil 20 rokov výsadbou stromov. Tisícky divých zvierat má opäť domov!

Stromy hromadne miznú zo zemského povrchu a doplácajú na to ľudia aj zvieratá. Tie ak prídu o svoj domov, musia ho hľadať inde. Ľudstvo by malo spojiť sily a zábraniť ničeniu našej planéty.

Príkladom tejto snahy je brazílsky pár Sebastião a Lélia Salgadovci, ktorí premenili spustnutnú krajinu na raj pre divokú zver, píše brightside.me.

V roku 1994 sa brazílsky dokumentárny fotograf Sebastião Salgado vrátil domov z východnej Afriky, kde dokumentoval hrôzy genocídy v Rwande. Po tejto traumatickej skúsenosti hľadal pokoj v bujnom zelenom lese jeho rodnej krajiny v oblasti Minas Gerais v Brazílii.

To, čo videl, bolo však tiež zničujúce - v priebehu niekoľkých rokov sa bohatý les zmenil na ťažko poškodenú a zaprášenú krajinu s vyschnutými riekami a bez stopy divokej zvery. Stromy tu tvorili len 0,5 % povrchu. Sebastião bol z toho zničený.

V tom čase jeho manželka Lélia navrhla niečo takmer nemožné. Verila, že by les mohli obnoviť do pôvodnej podoby, keď do toho vložia maximálne úsilie. Sebastião podporil jej myšlienku a pár sa rozhodol vysadiť celú oblasť druhom stromu, ktorý tam raz prekvital. Odvtedy prešla oblasť zázračnou transformáciou.

Salgado zasial prvé semeno v roku 1998, ale dvaja ľudia nestačili na to, aby zvládli takú obrovskú prácu. S cieľom obnoviť svoj opustený kúsok lesnej pôdy s rozlohou 709 hektárov, si najali 24 ľudí, ktorí pracovali vo dne v noci spolu s majiteľmi, vykorenili invázne buriny, vysádzali nové sadenice a zavlažovali rastliny.

Sebastião zároveň začal budovať sieť nadšených dobrovoľníkov a partnerov, ktorí by financovali a udržali svoj obrovský projekt. Na pritiahnutie pozornosti k ich poslaniu vytvoril manželský pár environmentálnu organizáciu Instituto Terra.

Od roku 1998 pár zasadil viac ako 4 milióny stromov (293 druhov), čím sa im podarilo obnoviť tropický les. Vďaka novému lesu sa nanovo prebudoval celý ekosystém. Toto znovuzalesnenie malo za následok znovuzrodenie tropickej mikroklímy, čo viedlo k zvýšeniu zrážok a potokov naplnených vodou. Zdravý ekosystém nového lesa zachránil viac než len miestnu krajinu - podnietil aj divoké zvieratá k návratu do tejto oblasti. Keďže je tam teraz pre nich dostatok potravy, viac ako 172 druhov vtákov, 33 druhov cicavcov a 15 druhov obojživelníkov a plazov sa vrátilo domov.

Salgadovci dokázali, že najväčšie úspechy možno dosiahnuť aj prostredníctvom tých najmenších krokov a každý z nás môže prispieť k ochrane našej planéty vlastným spôsobom.