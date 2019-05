5 svetových celebrít bojujúcich za záchranu Zeme

O tom, že Zem je dnes znečisťovaná viac, ako je dlhodobo udržateľné, sa hovorí snáď všade. Nie každý však pridá ruku k dielu a aktívne sa venuje jej ochrane. Týchto 5 svetových celebrít však áno!

1) Leonardo DiCaprio

Herec sa za ochranu prírody zasadzuje už dlho, zahraničné médiá ho v tomto smere dokonca titulujú “kráľom sveta”. V roku 1998 založil vlastnú Leonardo DiCaprio Foundation, ktorá pomáha zachraňovať tie najohrozenejšie zvieratá a miesta na svete. Navyše predsedá viacerým organizáciám zameraným na ochranu prírody a zvieracích druhov, produkoval viacero mediálnych projektov, cieľom ktorých je práve upriamiť pozornosť na tieto závažné témy.

Otvoriť galériu Zdroj: Pr článok

2) Matt Damon

V mladosti vraj Leonardov najlepší kamarát a zdá sa, že naozaj majú spoločné záľuby. Matt je tiež jedným zo spoluzakladateľov vlastnej organizácie Water.org , ktorá je zameraná na zabezečenie prístupu k pitnej a nezávadnej vode. Za viac ako 25 rokov svojho pôsobanie tak urobila v prípade 21 miliónov ľudí na celom svete. Organizácia je dnes považovaná za jednu z vedúcich v segmente zásobovania nezávadnou vodou.

Otvoriť galériu Zdroj: Pr článok

3) Pierce Brosnan

Kto iný by mohol zachrániť Zem, ak nie James Bond? Zasadzuje sa za záchranu oceánov a morí. Podporil Medznárodný fond pre dobré životné podmienky zvierat “Save The Whales Again!”, spolupracoval s viacerými environmentálnymi organizáciami, napr. Sea Shepherd Conservation Society, Jean-Michel Cousteau’s Ocean Fitires Society, Oceana, Waterkeeper Alliance a inými.

Otvoriť galériu Zdroj: Pr článok

4) Ben Affleck

Ben sa zameral skôr na podporu ľudí, ktorých životné podmienky sú nezlučiteľné s akoukoľvek slobodou, sebestačnosťou či dokonca naplnením zdravotných či iných základných potrieb. Založil Iniciatívu pre východné Kongio (Easter Congo Initiative), ktorá sa venuje podpore a udeľovaniu grantov na spoluprácu ľudí a s ľuďmi vo východnom Kongu. Cieľom je vytvorenie udržateľnej a úspešnej spoločnosti, s čím súvisí nielen medicínska a právna pomoc bežným ľuďom, ale aj podpora miestnych farmárov, udržateľného poľnohospodárstva, fungovaniu trvalo udržateľných fariem ap.

Otvoriť galériu Zdroj: Pr článok

5) Sting

Sting s manželkou Trudie Stylerovou založili v roku 1989 nadáciu The Rainforest Foundation. Do dnešného dňa vďaka nej ochránili pralesy v 15 krajinách, spolu hovoríme o viac ako 71 000 štvorcových míľ v Brazílii, Latinskej Amerike, Afrike či juhovýchodnej Ázii. Organizácia vznikla pred viac ako 30 rokmi ako reakcia na to, že nikto pri tematike dažďových pralesov nezohľadňoval ľudské práva pôvodných obyvateľov. Každý ich vnímal iba ako problém. Rokmi sa záchrana pralesov vo forme ochrany ľudských práv ich obyvateľov ukazuje ako najefektívnejšia cesta.

Otvoriť galériu Zdroj: Pr článok

