Záchranná akcia v Trstenej: Policajti a hasiči vyslobodili dvoch chlapcov z horiacej garáže

Z podkrovia horiacej garáže v Trstenej v okrese Tvrdošín sa vďaka policajtom podarilo zachrániť dvoch chlapcov.

Polícia o tom informuje na sociálnej sieti. "Ako prví prišli na miesto policajti. Po vstúpení do garáže zistili, že je v plameňoch a nedá sa vojsť do podkrovia. Vedrami s vodou a hasiacimi prístrojmi sa snažili uhasiť požiar. Opakovane cestou operačného strediska urgovali príchod hasičov a RZP. Spoločne s ďalšou hliadkou polície neustále hasili požiar do príchodu hasičov," uviedla polícia.

Chlapcov sa podarilo vytiahnuť von až po príchode hasičov, po odpílení časti strechy a prevzali si ich záchranári, dodala polícia.