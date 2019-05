Skvelý obrat Bostonu v tretej tretine, Halák opäť iba sedel na striedačke

Hokejisti Bostonu využili výhodu domáceho prostredia a v prvom finále play-off Východnej konferencie NHL zdolali súperov z Caroliny 5:2.

Slovenský kapitán Bostonu Zdeno Chára odohral 19:24 min bez zápisu do štatistík produktivity, ale zablokoval tri strely súperových hráčov a uštedril im aj dva bodyčeky. Zápas ukončil s dvoma plusovými bodmi. Jaroslav Halák sa opäť nedostal do bránky "medveďov" Pokračovať sa bude v nedeľu 12. mája opäť na ľade Bostonu.

Carolina viedla v Bostone po dvoch tretinách 2:1, ale jej hráči vonkoncom nezvládli vstup do tretej časti hry. Zverenci Roda Brind´Amoura doplatili na nedisciplinovanosť a v 43. min v rozpätí 28 sekúnd dvakrát inkasovali v oslabení. Najprv skóroval Marcus Johansson a po ňom aj Patrice Bergeron. Hurricanes potom zapli na vyššie obrátky, ale Tuukku Raska už do konca zápasu neprekonali. Naopak v 58. min strelil štvrtý gól Bruins do prázdnej bránky Charlie Coyle a o 11 sekúnd neskôr pečatil na 5:2 Chris Wagner. Ten šikovne využil hrubú chybu útočníka hostí Teuva Teräväinena a Petra Mrázka si vychutnal blafákom so zakončením pomedzi betóny.

Boston hral bez svojho elitného obrancu Charlieho McAvoya, ktorý disciplinárne pykal za útok na hlavu útočníka Josha Andersona v predchádzajúcej sérii proti Columbusu. "V tejto sezóne sme sa neraz ocitli v situácii, že nám chýbal kľúčový hráč a vyrovnali sme sa s tým veľmi dobre. Rešpektujeme rozhodnutie vedenia súťaže o treste pre Charlieho. Niekto iný tak dostane šancu odohrať viac minút, aby zvýšil svoj vplyv na ľade," povedal Zdeno Chára ešte pred štvrtkovým zápasom pre oficiálny klubový web Bostonu.

Boston predĺžil víťaznú sériu v play-off na štyri zápasy, zatiaľ čo Carolina nepridala siedmy triumf v sérii. Tá obsahovala víťazný obrat proti obhajcovi Washingtonu z 2:3 na 4:3 na zápasy plus hladký triumf 4:0 v sérii s New Yorkom Islanders.

Play-off NHL - finále konferencií:

VÝCHODNÁ KONFERENCIA

Boston - Carolina 5:2 (1:1, 0:1, 4:0) - stav série 1:0

Góly: 3. Kampfer (Johansson), 43. Johansson (Marchand, Krejčí), 43. Bergeron (Marchand, DeBrusk), 58. Coyle (Carlo, Kuraly), 58. Ch.Wagner - 4. Aho (Svečnikov, J. Staal), 30. McKegg (Martinook, Ferland)

Zdeno Chára (Boston) odohral 19:24 min, 2 "hity", 3 zablokované strely, 2 plusové body.