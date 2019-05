Vo finále Európskej ligy sa stretnú anglické kluby: Arsenal doplnila Chelsea

Dvojité anglické finále v pohárovej Európe. Tohtosezónna edícia futbalovej Európskej ligy UEFA prinesie v súboji o titul rovnaké národnostné zloženie ako Liga majstrov.

Rozhodli o tom štvrtkové odvety semifinále druhej najprestížnejšej pohárovej súťaže na "starom kontinente", po ktorých do záverečného merania síl postúpili hráči anglických tímov Arsenal Londýn a FC Chelsea. Kým "kanonieri" vyhrali vo Valencii pohodlne 4:2 (prvý zápas 3:1), "The Blues" zdolali nemecký Eintracht Frankfurt až v penaltovom rozstrele po triumfe 4:3. V riadnom hracom čase a predĺžení sa duel skončil remízou 1:1 rovnako ako v prvom meraní síl vo Frankfurte. Anglické tímy tak nadviazali na úspech krajanov FC Liverpool a Tottenham Hotspur, ktorí si v utorok, resp. stredu zabezpečili postup do finále Ligy majstrov 2018/2019.

Hráčov z modrej časti Londýna poslal do vedenia na Stamford Bridge Ruben Loftus-Cheek, keď v 28. min zužitkoval presnú prihrávku do šestnástky od Edena Hazarda a strelou k vzdialenejšej žrdi prekonal brankára súpera. Frankfurt dosiahol zmenu skóre až po zmene strán, keď v súboji 1 na 1 zaznamenal svoj desiaty gól v tohtoročnej edícii EL Srb Luka Jovič. Ďalší gól už v základnej hracej dobe nepadol a keďže v prvom meraní síl v Nemecku sa zrodila tiež remíza 1:1, nasledovalo predĺženie a následne aj penaltový rozstrel. V ňom zvíťazila Chelsea 4:3, pričom víťazný pokutový kop si pripísal Eden Hazard. Smutnými hrdinami Eintrachtu sa stali Martin Hinteregger a Goncalo Paciencia, ktorí nepremenili svoje pokusy.

O výhre Arsenalu nad FC Valencia 4:2 rozhodla rovnako ako v prvom zápase na Emirates Stadium (3:1) útočná dvojica Pierre-Emerick Aubameyang a Alexandre Lacazette. Hoci sa už v 11. min na štadióne Mestalla presadil Kevin Gameiro a vykresal pre španielsky tím iskierku nádeje, súhra spomenutého dua a presné prudké zakončenie Gabončana spoza šestnástky znamenala vyrovnanie o šesť minút neskôr. Po zmene strán sa takmer okamžite presadil Lacazette a Valencia v tom momente potrebovala na postup ďalšie štyri góly. Síce znovu skóroval Gameiro, tentoraz to vážnejší dopad na duel nemalo. Do konca stretnutia sa ešte dva razy presadil Aubameyang a jeho hetrik priniesol Arsenalu pohodlný postup medzi elitné kvarteto.

Finále medzi Arsenalom a Chelsea sa odohrá 29. mája v metropole Azerbajdžanu Baku.

Výsledky štvrtkových odvetných zápasov semifinále futbalovej Európskej ligy 2018/2019:

FC Valencia (Šp.) - Arsenal Londýn (Angl.) 2:4 (1:1) - prvý zápas: 1:3, do finále postúpil Arsenal Londýn

Góly: 11. a 58. Gameiro - 17., 69. a 88. Aubameyang, 50. Lacazette, rozhodoval: Danny Makkelie (Hol.)

FC Chelsea (Angl.) - Eintracht Frankfurt (Nem.) 1:1 po predĺžení (1:1, 1:0), na pokutové kopy: 4:3 - prvý zápas 1:1, do finále postúpil FC Chelsea

Góly: 28. Loftus-Cheek - 49. Jovič, rozhodoval: Ovidiu Hategan (Rum.)

víťazný pok. kop: E. HazardPokutové kopy: Haller - 0:1, Barkley - 1:1, Jovič - 1:2, Azpilicueta - nepremenil, J. de Guzmán - 1:3, Jorginho - 2:3, Hinteregger - nepremenil, D. Luíz - 3:3, Paciencia - nepremenil, E. Hazard - 4:3