Samovražedný útok na tržnici: V Bagdade hlásia niekoľko mŕtvych

Najmenej osem ľudí zahynulo a ďalších 15 osôb utrpelo zranenia pri útoku samovražedného atentátnika, ku ktorému došlo vo štvrtok na trhovisku vo štvrti Madínat as-Sadr v irackej metropole Bagdad. Informovala o tom agentúra AP.

Kto za najnovším útokom stojí, nie je zatiaľ jasné. V minulosti podobné činy ale páchali radikáli z Islamského štátu. Irak oficiálne oznámil, že teroristická organizácia bola na jeho území porazená koncom roku 2017. Napriek tomu, že IS už v krajine nekontroluje žiadne územie, naďalej pácha krvavé útoky.

Iračania sa počas posvätného pôstneho mesiaca ramadán, ktorý sa začal v pondelok, zdržujú vonku do neskorého večera, pretože od úsvitu do súmraku by mali dodržiavať prísny pôst.

Iracké bezpečnostné sily investovali do bezpečnosti v metropole Bagdad nemalé prostriedky, i keď militanti ešte stále sporadicky útočia na cesty a obce na vidieku. Štvrtkový útok je preto jedným z mála, ku ktorým v poslednom čase v Bagdade došlo.