Chaos po útoku v Bagdade: Islamský štát mal zabíjať, polícia tvrdí opak

Teroristická organizácia Islamský štát tvrdí, že ich samovažedný atetnátnik vo štvrtok večer na predmestí Bagadu usmrtil osem ľudí a ďalších desať zranil.

Vojenská polícia naopak uviedla, že výbuch bol riadenou detonáciou balíčku nájdeného pri ceste a že si incident nevyžiadal žiadnych mrtvých ani zranených. Napísala to agentúra Reuters. Pôvodne svetové agentúry informovali, že sa na tržnici na predmestí Bagdadu odpálil samovražedný atentátnik a zabil niekoľko ľudí.

Plukovník Džamál Hamíd v rozhovore s Reuters uviedo, že výbuch bol riadenou detonáciou balíčku, ktorý bol nájdený na kraji cesty pri tržnici a doplnil, že predmet zneškondila vojenská polícia. Doplnil, že skôršie vyhlásenie armády bolo chybné. Armáda pôvodne uviedla, že si útok vyžiadal niekoľko obetí.

Iračania sa počas posvätného pôstneho mesiaca ramadán, ktorý sa začal v pondelok, zdržujú vonku do neskorého večera, pretože od úsvitu do súmraku by mali dodržiavať prísny pôst.

Iracké bezpečnostné sily investovali do bezpečnosti v metropole Bagdad nemalé prostriedky, i keď militanti ešte stále sporadicky útočia na cesty a obce na vidieku.