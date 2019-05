Ako sa Košice pripravili na nápor hokejových priaznivcov z celého sveta: Fanúšikov vítajú zvýšením cien až o 100 %

Hokejový ošiaľ sa môže začať! V metropole východného Slovenska sú na hokejové majstrovstvá sveta pripravení. A mnohí si chcú namastiť vrecká. Najviac zvyšujú ceny v reštauráciách, kde ceny za menu a nápoje neraz zvýšili až o 100 percent.

Na druhej strane taxikári budú podľa našich informácií voziť zákazníkov za rovnaké jazdné. Pre fanúšikov je pripravená fanzóna s bohatým programom a motoristi môžu zaparkovať na jednom zo záchytných parkovísk, kde je spolu takmer až 1 300 parkovacích miest.

Fanzóna Kulturpark

Zo železničnej stanice do fanzóny Kulturpark, kde sa zmestí 9 000 fanúšikov, premávajú električky č. 2 a 6. Sú to len dve zastávky a potom treba ísť pešo 5 minút. Priamo pri Kulturparku je zastávka Kasárne, Kulturpark, kde zastavujú autobusové linky 12, 15 a 16. Vo vzdialenosti 350 metrov od fanzóny je dôležitý dopravný uzol so zastávkou Dom umenia, kde zastavujú električkové linky 2, 4, 6, 7, R1 a R5 a autobusové linky 10, 11, 12, 15, 16, 20L, 21, 23, 25, 32, 52, 56, 71, 72.

Čo vás tam čaká

- pódium s programom

- množstvo bufetov

- 35 m bar pre jedlá a nápoje

- streľba na bránku

- 2 veľkoplošné obrazovky

- brankársky simulátor

- interaktívne hry a zábava

- fotopointy s tvárami hokejistov

- maľovanie na tvár

VSTUP ZDARMA!

Doprava

Zo železničnej stanice sa k zimnému štadiónu Steel aréna dostanete električkami č. 2 a 6, sú to 4 zastávky.

Ceny lístkov:

- zdarma pre fanúšikov, ktorí majú v ten deň vstupenku na hokej

- 0,60 €/30 min.

- 0,70 €/60 min.

Taxíky

- Zo železničnej stanice k zimnému štadiónu: 5 €

- Z Hlavnej stanice k Steel aréne: 5 €

- Z letiska k aréne: od 15 €

Záchytné parkoviská

Trasa A (z PRešova)

- Záchytné parkovisko pri OC Metro, Americká trieda 2, sídlisko Ťahanovce

Kapacita: 200 miest

- Záchytné parkovisko pri Hypermarkete TESCO, Trolejbusová ul.

Kapacita: 80 miest

Trasa B (z Rožňavy)

- Záchytné parkovisko pri OC Kaufl and, Popradská ul.

Kapacita: 50 miest

- Záchytné parkovisko pri OC Hornbach, Moldavská cesta/za OC

Kapacita: 90 miest

- Záchytné parkovisko pri OC Optima, Moldavská cesta

Kapacita: 400 miest

Trasa C (z Milhosti, Kechneca, Sene)

- Záchytné parkovisko pri OC Cassovia, ul. Pri prachárni

Kapacita: 250 miest

- Záchytné parkovisko pre autobusy na Popradskej ulici pri OC Kaufland

Kapacita: 10 miest

AKO SA DOSTANETE ZO ZÁCHYTNÝCH PARKOVÍSK K ŠTADIÓNU?



PARKOVISKO PRI OC METRO, Americká trieda 2, Sídlisko Ťahanovce

- Zastávka Sofijská, posilnená linka č. 10 a presmerovaná linka č. 51



PARKOVISKO PRI HYPERMARKETE TESCO, Trolejbusová ul.

- Zastávka Hypermarket Tesco, mimoriadna autobusová linka X



PARKOVISKO PRI OC HORNBACH, Moldavská cesta

- Zastávka Moldavská, obchodné centrá, električková doprava linka č. 5



PARKOVISKO PRI OC OPTIMA, Moldavská cesta

- Zastávka OC Optima, električková kyvadlová doprava linka č. 5



PARKOVISKO PRI OC CASSOVIA, ul. Pri prachárni

- Zastávka autobusu OC Cassovia, presmerovaná linka č. 51



ZO STANÍC A Z LETISKA?



ZO ŽELEZNIČNEJ A Z AUTOBUSOVEJ STANICE



- Priamou električkovou linkou 6 po zastávku Zimný štadión

- Priamou električkovou linkou 2 po zastávku Krajský súd

- Priamou autobusovou linkou 23 po zastávku Krajský súd



Z LETISKA KOŠICE



- Priamou linkou 23 po zastávku Krajský súd



ZRÝCHLENÝM AUTOBUSOM - SPOJ X



Zriadená bude mimoriadna autobusová linka X - tzv. zrýchlený spoj,

ktorým sa návštevníci dostanú zo záchytného parkoviska pri OC Hypermarket Tesco k Steel aréne iba za 10 minút. Premávať bude z novozriadenej dočasnej zastávky MHD pri parkovisku OC Hypermarket

TESCO. Zastavovať bude iba na zastávkach OC Hypermarket TESCO,

OC Mier (pre ubytovaných v stanovom mestečku) a Steel aréna

a opačne

