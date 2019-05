Pri pohľade na jej brucho si mysleli, že čaká dvojičky: Mamička porodila skutočného Herkula!

Mnohí predpokladali, že žena z Nového Zélanduje je tehotná s dvojčatami, no ona porodila dieťa - Herkula, ktorý bol dvakrát väčší ako priemerný novorodenec.

Mamička Nicolina Newcombe (33) priviedla na svet statného Tobiasa v nemocnici Waikato v Hamiltone.

Nicolina dokonca porodila 5,8-kilogramového synčeka bez epidurálky! Takáto váha je pritom typická pre dieťa staré aspoň jedenásť týždňov. „Je to dieťa Herkules. Nemyslím si, že som v mojej kariére priviedla na svet podobne veľké dieťa normálnym spôsobom, bez cisárskeho rezu. Je to dosť neskutočné," povedala pre Waikato Times Annika Reid, Nicolina pôrodná asistentka.

Tobiasova 33-ročná mamička povedala, že po zotavení bude musieť ísť znovu nakupovať, pretože všetko pripravené detské oblečenie by mohutnému synovi bolo malé.

Doktori sa pokúšali prísť na to, čo bolo príčinou Tobiasovej veľkosti. Jedna teória bola, že Nicolina mala cukrovku, ktorá môže zvýšiť šancu mať veľké dieťa. Avšak čerstvá mamička bola testovaná na chorobu negatívne, takže lekári stále neprišli na to, prečo je Tobias taký veľký.

Počas jej tehotnenstva neboli žiadne známky toho, že by Nicolina nosila v bruchu také veľké dieťa, okrem naozaj boľavých kopov. Hoci prenášala dva týždne, to by zvyčajne malo pridať dieťaťu na váhe len zopár gramov. Tobiasova mama je len 175 cm vysoká a ani jeho otec nie je príliš mohutný. Rovnako Tobiason starší brat Sage (14) mal po narodení len 3,9 kilogramov.