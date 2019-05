Boj s ťažkou chorobou prehral: Zomrel bývalý kapitán Nitry Peter Košťál († 50)

Vo veku 50 rokov zomrel v Dolnom Kubíne niekdajší hokejista Peter Košťál.

Bývalý hráč Nitry bol v sezóne 2002/2003 kapitánom tímu spod Zobora, ktorý si v tom čase vybojoval postup do najvyššej slovenskej súťaže. Následne pôsobil v Dolnom Kubíne v pozícii profesionálneho trénera, ktorý sedem rokov viedol mužov, dorast aj žiakov.

"Bol to skvelý tréner, oduševnený, úžasný človek. Pred dvoma rokmi, keď bojoval s ťažkou chorobou, musel prestať trénovať, už to bola pre nás strata. Posledné dva roky sa pohyboval len pomocou vozíka a liečil sa. Zomrel v dome sociálnych služieb. Je to veľmi smutné. Bol som s ním ešte pred pár dňami. Tešil sa na majstrovstvá sveta. Žiaľ, už si ich nepozrie. Bol to večný optimista, veril tomu, že sa ešte vráti. Deťom dal všetko a ony ho mali veľmi radi," povedal pre web mynitra.sme.sk riaditeľ MHK Dolný Kubín Miroslav Dráb. Koštál posledné dva roky bojoval s ťažkou chorobou, ktorá ho pritlačila na invalidný vozík.