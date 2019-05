Expremiér Mikuláš Dzurinda v tejto funkcii ešte nebol: Prvýkrát dedkom?!

V tejto funkcii ešte nebol! Dvojnásobný slovenský premiér a bývalý predseda SDKÚ Mikuláš Dzurinda sa v 64 rokoch má prvýkrát stať starým otcom.

Vnúča mu na svet privedie jedna z jeho dvoch dcér a už teraz poriadne vyťaženému Dzurindovi tak pribudne milá povinnosť navyše - byť dedkom na plný úväzok!

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Mikuláš Dzurinda sa ani po ukončení svojho pôsobenia v slovenskej parlamentnej politike nenudí. Už od roku 2013 robí prezidenta v Centre pre európske štúdiá, think tanku Európskej ľudovej strany, pracuje aj v Inštitúte pre politiku a reformy a radil aj ukrajinskému prezidentovi Petrovi Porošenkovi. Slovenskú politickú scénu sleduje z diaľky. Naposledy sa obul do súčasnej opozície.

„Nevidím stmeľovateľa, lídra, ktorému by išlo o širšiu vec, ktorý by prišiel s projektom, programom, pre ktorý by získaval ostatných. Nič také nevidím, a preto ma to znepokojuje,“ vyhlásil Dzurinda, pričom nešetril ani prezidenta Kisku. Jeho ohlásenému politickému projektu neverí.

„Lebo som neporozumel pohnútkam. Moja celoživotná skúsenosť je, že dôležitá je myšlienka. Tu som doposiaľ neporozumel, čo by malo byť tou ideou projektu pána prezidenta Kisku,“ vysvetlil expremiér. Podľa nášho zdroja však Dzurindovi pribudne jedna povinnosť navyše - v blízkom čase sa stane dedkom. Mamou bude jedna z dvojice dcér Zuzana (34) alebo Janka (31). Staršia dcéra bola v mladosti poriadny kvietok. Prvýkrát sa v médiách výraznejšie blysla tým, že v 19 rokoch šoférovala opitá.

Nafúkala 0,56 promile, a tak vtedy prišla o vodičák. Neskôr ju zrejme rebélia prešla a rodičom robila radosť. Objavovala sa po otcovom boku na viacerých významných spoločenských podujatiach a vypracovala sa na známu scenáristku. Vyštudovala Vysokú školu múzických umení a po škole pracovala na viacerých úspešných projektoch, napríklad markizáckom seriáli Horná Dolná.

O jej sestre Janke toho verejnosť veľa nevie, držala sa skôr v úzadí. Zuzana na ňu v jednom z rozhovorov prezradila, že vyštudovala kultúrnu antropológiu. Informácie sme si chceli overiť aj u Dzurindu, zastihli sme ho však na berlínskom letisku a otázky si vypýtal mailom, no do uzávierky neodpovedal.