Vodiči mestskej dopravy na 2 hodiny ochromili metropolu východu: Bude štrajk MHD v Košiciach aj počas MS?

Štrajk vodičov košickej MHD ochromil mesto na dve hodiny! Na Staničnom námestí, ako aj v iných častiach sa od 7. hodiny postupne odstavovali električky aj autobusy.

Situácia bola napätá. Ľudia, ktorí o štrajku nevedeli, sa hádali o taxíky. Vedenie mesta a Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) označilo štrajk za nezákonný pre nedodržanie oznamovacej lehoty a zamestnancom doručilo oznamy so sankciami, ktoré ich čakajú. Predstavitelia odborov hovoria o nátlatku a vyhrážaní. Ak sa nedohodnú, hrozí štrajk aj počas MS v hokeji.

Predsedníčka základnej organizácie Integrovaného odborového zväzu pri DPMK Andrea Vindišová po začatí štrajku informovala, že prebieha riadne a v zmysle ústavy Slovenskej republiky. „V štrajkovej pohotovosti sme od 11. marca 2019 a vyhlásili sme ju preto, aby sa naplnili sociálne a hospodárske potreby zamestnancov,” uviedla. Dodala, že pred ich dnešnou protestnou akciou doručil zamestnávateľ vodičom MHD oznamy o nezákonnosti ich štrajku.

„Je to forma nátlaku a zastrašovania. To, či je, alebo nie je štrajk zákonný, rozhoduje súd. My hovoríme, že máme naň zákonné právo,” vyhlásila Vindišová s tým, že od 7. do 9. hodiny nejazdilo 97 percent vodičov. Medzi nimi aj vodič električky Martin (41), ktorý je zamestnancom DPMK už 5. rok.vyhlásil šofér.