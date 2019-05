Bašavel vystriedal hysterický nárek, do Nitry sa chystajú Rómovia z celého sveta: Vajdovi Bakrovi zlyhalo srdce!

Davy trúchliacich Rómov sa zišli vo štvrtok ráno pred Fakultnou nemocnicou v Nitre.

Na zlyhanie srdca tam totiž zomrel ich vajda Ladislav Ligač († 67), prezývaný Bakro. Tragický skon muža, ktorý stál na čele nitrianskych Rómov 18 rokov, sprevádzal hysterický nárek smútiacich, poriadok musela prísť urobiť polícia.

Milovaný Bakro, ako mu Rómovia hovorili, zomrel podľa našich informácií na zlyhanie srdca, ktoré mu spôsobovalo problémy už dlhší čas. Presnú príčinu však určí pitva. Pred týždňom bol pritom vajda hospitalizovaný v tej istej nemocnici, kam ho priviezli priamo z bašavelu. Sprevádzala ho asi stovka Rómov. Postávali tam, vykrikovali a nakoniec sa pobili, pričom museli zasahovať aj ťažkoodenci.

Vajda vtedy podpísal reverz a odišiel domov. Tento štvrtok ráno prišiel pre problémy so srdcom znova, zachrániť sa ho, žiaľ, nepodarilo. Hlasný nárek a krik sa opäť ozývali po celom areáli. „Polícia zasahovala a usmerňovala zástup ľudí, ktorí sa zišli vo Fakultnej nemocnici v Nitre. Po ich rozchode tam ostala ešte jedna hliadka, ale situácia sa už upokojila,“ povedala Renáta Čuháková, krajská policajná hovorkyňa v Nitre.

Mŕtveho oplakávajú

Ulica, kde Ligač žil, bola počas štvrtka upchatá autami, smútiaci prichádzali vo sviatočnom oblečení. Podľa rómskeho prezidenta Jozefa Kontiho bude trúchlenie trvať dlhšie. „Teraz sa budú schádzať Rómovia z celého sveta, aby ho oplakali a uctili si ho. Môže to trvať niekoľko dní, ale aj dva týždne. Určite si prenajmú nejakú veľkú miestnosť, dovtedy sa budú schádzať u neho doma,“ povedal Konti.

Bakro nebol podľa neho len taký „obyčajný“ vajda. „Bol oveľa viac, takí sú na Slovensku možno traja, štyria. Jeho si ctili Rómovia z celého Nitrianskeho kraja. Na jeho miesto by mal nastúpiť jeho brat, tak to bolo už dávnejšie určené, ale všetko sa môže zmeniť,“ dodáva Konti. „Bol to svätý človek, všetci ho uznávali a rešpektovali,“ prezradil jeden z užialených blízkych.