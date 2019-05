Hudáček priznal problémy: Tréning bol pochmúrny, nikto si ho neužíval, niektorí si poplakali

Slovenskí hokejisti absolvovali štvrtkový tréning v kompletnom zložení, no s dvoma maródmi.

Útočník Libor Hudáček pre chorobu určite vynechá piatkový duel A-skupiny MS s USA, o štarte Mária Luntera sa rozhodne na predzápasovom rozkorčuľovaní. Ináč panovala v tíme dobrá nálada a počas tréningovej jednotky si hráči vyskúšali oslabenia, presilovky či napríklad prečíslenia dvoch na jedného.

Trénovali i Hudáček s Lunterom, no obaja mali voľnejší režim. Čerstvý vicemajster českej ligy v drese Liberca priznal, že sa po tréningu necítil najlepšie a proti USA nenastúpi. "Osobne si myslím, že tréning bol pochmúrny, nikto si ho neužíval, a aj preto tréneri na konci vymysleli hru. Niektorí si poplakali, iní sa tešili a tak to má byť. Tréneri vycítili, že musia niečo urobiť a urobili správne rozhodnutie. Myslím si, že po tomto tréningu to už príde. Každý je už nervózny, každý čaká, kedy to príde a chce už mať za sebou prvú tretinu," povedal Hudáček, ktorý si na tú svoju musí počkať minimálne do druhého duelu s Fínskom.

Naopak, hneď v tom prvom a pravdepodobne v elitnom útoku sa predstaví center Michal Krištof. V stredu i štvrtok trénoval na krídlach so zámorskými posilami Tomášom Tatarom a Richardom Pánikom. "V tíme je super nálada a každý sa už na to teší. Ja osobne môžem povedať, že sa nesmierne teším na ľudí, ktorí sem prídu. Pretože vo Fínsku nie je také zázemie, čo sa týka povzbudzovania. Oni tam skôr sedia a pozerajú. Budem tu mať rodinu, priateľov, je to doma na Slovensku, takže čo viac si môžem želať," povedal pre TASR čerstvý vicemajster Fínska s Kärpätom Oulu.

Slováci otvoria druhý domáci šampionát v ére samostatnosti piatkovým súbojom s USA (20.15 h). Zámorský tím pricestoval do Košíc vo veľmi silnom zložení. Najväčšia hviezda výberu trénera Jeffa Blashilla je nepochybne trojnásobný víťaz Stanleyho pohára a držiteľ niekoľkých individuálnych trofejí v NHL Patrick Kane z Chicaga. "Slovensko postavilo silný tím. Budú doma, kde to býva pre hráčov ešte väčšia výzva. Myslím si, že Slováci budú zdatným súperom," povedal Kane po tréningu, ktorý absolvovali Američania práve pred svojím piatkovým súperom.

Realizačný tím po popoludňajšom tréningu nezverejnil, koľko a ktorých hráčov zapíše na úvodnú súpisku. Do štvrtka večera mali všetci účastníci MS povinnosť nahlásiť predbežnú súpisku s minimálnym počtom dvoch brankárov a 15 korčuliarov. Ďalšie mená - až do maximálneho počtu troch brankárov a 22 korčuliarov - môžu výpravy zapísať v ľubovoľnom čase. Aby však mohli hráči zasiahnuť do stretnutia, musia byť na súpiske najmenej dve hodiny pred úvodným buly.



Slováci trénovali v tomto zložení:

1. Černák, Sekera - Pánik, Krištof, Tatar

2. Jaroš, Marinčin - Nagy, Sukeľ, Studenič

3. Fehérváry, Ďaloga - Daňo, Zigo, Lantoši

4. Koch, Čajkovský - Bondra, Buc, Líška

Hudáček, Lunter - voľnejší režim

brankári: Rybár, Čiliak, Godla