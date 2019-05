Šialená odveta zrodila superhrdinu: Dostane Moura za hetrik sochu?

Bláznivý týždeň! Senzačnou jazdou Liverpoolu, ktorý v semifinále futbalovej Ligy majstrov otočil proti Barcelone z 0:3 na postupových 4:3, sa deň nato inšpiroval londýnsky Tottenham.

Na ihrisku Ajaxu Amsterdam prehrával v súčte oboch zápasoch tiež rozdielom triedy, ale vďaka hetriku Lucasa Mouru (26) a väčšiemu počtu strelených gólov vonku si prvý raz v histórii zahrá o trofej. Šialenú odvetu s množstvom vyložených šancí rozhodol prízemnou strelou v šiestej minúte nadstaveného času Brazílčan Moura. „Všetci sú hrdinovia, ale Lucas je superhrdina,“ vyhlásil tréner Mauricio Pochettino, ktorý sa neubránil slzám.

Veľkolepé oslavy Belasých: Klub chystá špeciálny program

Semifinálový triler mohol za stavu 2:2 rozhodnúť v závere domáci Zijach, lenže trafil iba žrď. Na opačnej strane mieril Vertonghen po rohovom kope do brvna. Zmŕtvychvstanie anglického klubu zariadil Moura. „Nebolo to o taktike, ale skôr o bojovnosti, srdci a Lucasovi Mourovi. Vďaka nemu sme vyhrali. Nemá za sebou ľahkú sezónu. Zaslúžil si to. Dúfam, že mu po tomto kúsku postavia v Anglicku sochu,“ vtipkoval Christian Eriksen, ťahúň Tottenhamu a bývalý hráč Ajaxu.

„Je to najlepší moment v mojej kariére. Som hrdý na spoluhráčov. Futbal je úžasný. Prináša veci, ktoré si ani nedokážeme predstaviť,“ povedal novinárom dojatý Moura. Štadión Atlétika v Madride bude 1. júna svedkom čisto anglického finále Ligy majstrov. Po 11 rokoch. Vtedy v moskovských Lužnikách triumfoval Manchester United nad FC Chelsea až na strely zo značky pokutových kopov. Liverpool i Tottenham sa pritom predrali do záveru súťaže bez najväčších hviezd. „Reds“ museli oželieť štart údernej dvojice Salah - Firmino, „kohútom“ zasa nemohol pomôcť top kanonier Harry Kane.